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США не підтримали Ізраїль щодо удару по Ірану у віповідь, — CNN

19 квітня 2024 08:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
США не підтримали Ізраїль щодо удару по Ірану у віповідь, — CNN
Атака Ірану на Ізраїль. Фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Ізраїль в п'ятницю, 19 квітня, завдав удару безпілотниками по території Ірану. Американський високопосадовець заявив, що Сполучені Штати не схвалюють таку відповідь.

Про це пише CNN.

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Американський високопосадовець розповів, що Ізраїль проінформував США про свої плани найближчими днями завдати удару по Ірану.

"Ми не схвалили відповідь", — сказав він.

За даними ЗМІ з посиланням на американського чиновника, ізраїльські ракети влучили в об'єкт в Ірані.

Іранські військові заявили про збиття декількох дронів над провінцією Ісфахан, в якій розташовані кілька ядерних об'єктів — вони не постраждали.

Відомо, що над іранськими містами Ісфахан, Шираз і Тегеран призупинили польоти. 

Раніше радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не впливають на ухвалення ізраїльською стороною рішення щодо відповіді на атаку Ірану. Країна сама вирішуватиме, як і коли відповісти.

Також ми писали, що Іран заявив про плани завдати сильнішого удару по Ізраїлю, якщо той вирішить помститися за масову атаку 14 квітня.

США
Іран
Ізраїль
війна
безпілотники
ракетний удар

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