США не підтримали Ізраїль щодо удару по Ірану у віповідь, — CNN

Атака Ірану на Ізраїль. Фото: AFP

Ізраїль в п'ятницю, 19 квітня, завдав удару безпілотниками по території Ірану. Американський високопосадовець заявив, що Сполучені Штати не схвалюють таку відповідь.

Про це пише CNN.

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Американський високопосадовець розповів, що Ізраїль проінформував США про свої плани найближчими днями завдати удару по Ірану.

"Ми не схвалили відповідь", — сказав він.

За даними ЗМІ з посиланням на американського чиновника, ізраїльські ракети влучили в об'єкт в Ірані.

Іранські військові заявили про збиття декількох дронів над провінцією Ісфахан, в якій розташовані кілька ядерних об'єктів — вони не постраждали.

Відомо, що над іранськими містами Ісфахан, Шираз і Тегеран призупинили польоти.

Раніше радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не впливають на ухвалення ізраїльською стороною рішення щодо відповіді на атаку Ірану. Країна сама вирішуватиме, як і коли відповісти.

Також ми писали, що Іран заявив про плани завдати сильнішого удару по Ізраїлю, якщо той вирішить помститися за масову атаку 14 квітня.