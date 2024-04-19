США не поддержали Израиль относительно удара по Ирану в ответ, — CNN
Израиль в пятницу, 19 апреля, нанес удар беспилотниками по территории Ирана. Американский высокопоставленный чиновник заявил, что Соединенные Штаты не одобряют такой ответ.
Об этом пишет CNN.
Удар Израиля по Ирану
Американский высокопоставленный чиновник рассказал, что Израиль проинформировал США о своих планах в ближайшие дни нанести удар по Ирану.
"Мы не одобрили ответ", — сказал он.
По данным СМИ со ссылкой на американского чиновника, израильские ракеты попали в объект в Иране.
Иранские военные заявили о сбитии нескольких дронов над провинцией Исфахан, в которой расположены несколько ядерных объектов — они не пострадали.
Известно, что над иранскими городками Исфахан, Шираз и Тегеран приостановили полеты.
Ранее советник Белого дома Джон Кирби заявил, что США не влияют на принятие израильской стороной решения по ответу на атаку Ирана. Страна сама будет решать, как и когда ответить.
Также мы писали, что Иран заявил о планах нанести более сильный удар по Израилю, если тот решит отомстить за массовую атаку 14 апреля.
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