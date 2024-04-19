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США не поддержали Израиль относительно удара по Ирану в ответ, — CNN

19 апреля 2024 08:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
США не поддержали Израиль относительно удара по Ирану в ответ, — CNN
Атака Ирана на Израиль. Фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Израиль в пятницу, 19 апреля, нанес удар беспилотниками по территории Ирана. Американский высокопоставленный чиновник заявил, что Соединенные Штаты не одобряют такой ответ.

Об этом пишет CNN.

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Американский высокопоставленный чиновник рассказал, что Израиль проинформировал США о своих планах в ближайшие дни нанести удар по Ирану.

"Мы не одобрили ответ", — сказал он.

По данным СМИ со ссылкой на американского чиновника, израильские ракеты попали в объект в Иране.

Иранские военные заявили о сбитии нескольких дронов над провинцией Исфахан, в которой расположены несколько ядерных объектов — они не пострадали.

Известно, что над иранскими городками Исфахан, Шираз и Тегеран приостановили полеты.

Ранее советник Белого дома Джон Кирби заявил, что США не влияют на принятие израильской стороной решения по ответу на атаку Ирана. Страна сама будет решать, как и когда ответить.

Также мы писали, что Иран заявил о планах нанести более сильный удар по Израилю, если тот решит отомстить за массовую атаку 14 апреля.

США
Иран
Израиль
война
беспилотники
ракетный удар

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