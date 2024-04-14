Президент Ізраїлю назвав атаку Ірану "оголошенням війни"

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Фото: APA

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог оголосив, що атака Ірану на ізраїльські території у ніч проти 14 квітня була "оголошенням війни". Проте голова держави заявив, що Ізраїль розглядає всі варіанти захисту, але не прагне війни.

Про це Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

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За словами президента, Ізраїль був обстріляний з чотирьох напрямків на Близькому Сході за допомогою балістичних ракет, безпілотників та крилатих ракет, які були використані проксі Ірану.

"Вночі нас атакували з чотирьох напрямків на Близькому Сході, обстріл здійснювали проксі Ірану. Нас обстрілювали балістичними ракетами, застосовували безпілотники та крилаті ракети. <…> Це схоже на справжню війну. Я маю на увазі, що це оголошення війни", — сказав Герцог.

Президент Ізраїлю не надав прямої відповіді на питання про те, якою буде відповідь Ізраїлю на іранську атаку. Він заявив, що Ізраїль розглядає всі можливі варіанти і готовий зробити необхідні кроки для захисту та оборони свого народу. За словами президента, Ізраїль не шукає війни, а прагне миру в регіоні.

Нагадаємо, що в Ізраїлі обіцяють "значну відповідь" Ірану через напад на країну.

Раніше ми писали, що Генсек ООН відреагував на напад Ірану на Ізраїль.