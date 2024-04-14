Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Президент Ізраїлю назвав атаку Ірану "оголошенням війни" arrow

Президент Ізраїлю назвав атаку Ірану "оголошенням війни"

14 квітня 2024 22:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Президент Ізраїлю назвав атаку Ірану "оголошенням війни"
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Фото: APA
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог оголосив, що атака Ірану на ізраїльські території у ніч проти 14 квітня була "оголошенням війни". Проте голова держави заявив, що Ізраїль розглядає всі варіанти захисту, але не прагне війни.

Про це Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

Читайте також:

Атака Ірану була "оголошенням війни"

За словами президента, Ізраїль був обстріляний з чотирьох напрямків на Близькому Сході за допомогою балістичних ракет, безпілотників та крилатих ракет, які були використані проксі Ірану.

"Вночі нас атакували з чотирьох напрямків на Близькому Сході, обстріл здійснювали проксі Ірану. Нас обстрілювали балістичними ракетами, застосовували безпілотники та крилаті ракети. <…> Це схоже на справжню війну. Я маю на увазі, що це оголошення війни", — сказав Герцог.

Президент Ізраїлю не надав прямої відповіді на питання про те, якою буде відповідь Ізраїлю на іранську атаку. Він заявив, що Ізраїль розглядає всі можливі варіанти і готовий зробити необхідні кроки для захисту та оборони свого народу. За словами президента, Ізраїль не шукає війни, а прагне миру в регіоні.

Нагадаємо, що в Ізраїлі обіцяють "значну відповідь" Ірану через напад на країну.

Раніше ми писали, що Генсек ООН відреагував на напад Ірану на Ізраїль.

Іран
Ізраїль
війна
обстріли
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України