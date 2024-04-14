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В Ізраїлі обіцяють "значну відповідь" Ірану через напад на країну

14 квітня 2024 05:41
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Інна Буряк
редактор
В Ізраїлі обіцяють "значну відповідь" Ірану через напад на країну
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ізраїль планує "суттєву відповідь" на безпрецедентні пуски іранських безпілотників на свою територію у ніч проти неділі, 14 квітня.

Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на анонімного ізраїльського посадовця.

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"Ізраїль планує "суттєву відповідь" на безпрецедентний залп іранського безпілотника проти нього, цитуємо неназваного високопоставленого ізраїльського чиновника", — зазначає видання.

За даними Times of Israel, відповідь Ізраїлю буде скоординована з союзниками. Про це країна повідомила на тлі хвилювань США щодо дій Єрусалиму стосовно Ірану.

Крім того, посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан звернувся до Ради безпеки ООН з проханням провести термінове засідання. За його словами, атака безпілотників та ракет на Ізраїль є "серйозною загрозою глобальному миру та безпеці".

Він закликав Раду "використати всі засоби для вжиття конкретних дій проти Ірану" та визнати Корпус вартових іранської революції "терористичною організацією". 

Скриншот повідомлення зі сторінки в соцмережі Х посла Ізраїлю в ООН Гілада Ердана
Скриншот повідомлення зі сторінки в соцмережі Х посла Ізраїлю в ООН Гілада Ердана

Пізніше в ООН заявили, що зберуться на засідання в неділю, 14 квітня. Зустріч відбудеться о 16:00 за східним стандартним часом (23:00 за ізраїльським часом).

Нагадаємо, що генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив в ніч проти неділі, 14 квітня, що рішуче засуджує напад Ірану на Ізраїль та закликає зупинитися.

Також ми писали, що світові лідери теж відреагували на напад Ірану на Ізраїль, засудивши дії Тегерану.

Іран
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