Реакція світу на атаку Ірану по Ізраїлю

Світ засуджує напад Ірану на Ізраїль
В Європейському Союзі засудили атаки Ірану на Ізраїль, а в Єгипті закликали сторони конфлікту до максимальної стриманості.
Реакції урядів та високих представників різних країн світу були поширені сьогодні, 14 квітня, у ЗМІ після удару Ірану.
Серйозна загроза регіональній безпеці
Занепокоєність у зв'язку з нападом на Ізраїль висловили у МЗС Єгипту. Водночас у міністерстві закликають обидві країни до максимальної стриманості, аби уникнути ще більшої нестабільності та напруженості у регіоні.
Засудив дії Ірану що британський прем'єр-міністр Ріші Сунак: "Я рішуче засуджую безрозсудну атаку іранського режиму на Ізраїль. Ці удари можуть призвести до загострення напруженості та дестабілізації обстановки в регіоні. Іран знову продемонстрував, що він має намір сіяти хаос на власному задньому дворі".
"Це безпрецедентна ескалація і серйозна загроза регіональній безпеці", — написав у своєму Twitter (X) Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
У Міністерстві закордонних справ Франції заявили про солідарність з Ізраєлем. "Франція рішуче засуджує напад Ірану на Ізраїль. Зважившись на таку безпрецедентну акцію, Іран переступає новий поріг у своїх дестабілізуючих діях і підвищує ризик військової ескалації", — написав у Twitter (X) голова МЗС Стефан Сежурне.
Колишній президент США Дональд Трамп заявив у своєму стилі: "Якби я був президентом, я б не допустив атаки на Ізраїль".
Натомість чинний Президент Сполучених Штатів Джо Байден написав: "Я щойно зустрівся зі своєю командою з питань національної безпеки, щоб отримати актуальну інформацію про атаки Ірану на Ізраїль. Наша прихильність до безпеки Ізраїлю від погроз з боку Ірану та його довірених осіб непохитна".
Нагадаємо, кілька країн закрили своє небо через атаку Ірану на Ізраїль.
Також у США заявили , що на Ізраїль буде запущено близько 500 дронів та ракет.
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