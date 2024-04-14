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Світ засуджує напад Ірану на Ізраїль

14 квітня 2024 03:08
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Реакція світу на атаку Ірану по Ізраїлю
Ізраїль під час обстрілу. Фото ілюстративне: depositphotos.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В Європейському Союзі засудили атаки Ірану на Ізраїль, а в Єгипті закликали сторони конфлікту до максимальної стриманості. 

Реакції урядів та високих представників різних країн світу були поширені сьогодні, 14 квітня, у ЗМІ після удару Ірану.  

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Серйозна загроза регіональній безпеці

Занепокоєність у зв'язку з нападом на Ізраїль висловили у МЗС Єгипту. Водночас у міністерстві закликають обидві країни до максимальної стриманості, аби уникнути ще більшої нестабільності та напруженості у регіоні. 

Засудив дії Ірану що британський прем'єр-міністр Ріші Сунак: "Я рішуче засуджую безрозсудну атаку іранського режиму на Ізраїль. Ці удари можуть призвести до загострення напруженості та дестабілізації обстановки в регіоні. Іран знову продемонстрував, що він має намір сіяти хаос на власному задньому дворі".

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Скриншот з Twitter/Rishi Sunak

"Це безпрецедентна ескалація і серйозна загроза регіональній безпеці", — написав у своєму Twitter (X) Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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Скриншот з Twitter/Josep Borrel Fontelles

У Міністерстві закордонних справ Франції заявили про солідарність з Ізраєлем. "Франція рішуче засуджує напад Ірану на Ізраїль. Зважившись на таку безпрецедентну акцію, Іран переступає новий поріг у своїх дестабілізуючих діях і підвищує ризик військової ескалації", — написав у Twitter (X) голова МЗС Стефан Сежурне. 
 

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Скриншот з Twitter/Stéphane Séjourné

Колишній президент США Дональд Трамп заявив у своєму стилі: "Якби я був президентом, я б не допустив атаки на Ізраїль". 

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Скриншот з Twitter/Donald J.Trump

Натомість чинний Президент Сполучених Штатів Джо Байден написав: "Я щойно зустрівся зі своєю командою з питань національної безпеки, щоб отримати актуальну інформацію про атаки Ірану на Ізраїль. Наша прихильність до безпеки Ізраїлю від погроз з боку Ірану та його довірених осіб непохитна"

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Скриншот з Twitter/President Biden

Нагадаємо, кілька країн закрили своє небо через атаку Ірану на Ізраїль.

Також у США заявили , що на Ізраїль буде запущено близько 500 дронів та ракет

Джо Байден
США
Іран
Ізраїль
війна
Дональд Трамп
Єгипет
ЄС

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