Реакція світу на атаку Ірану по Ізраїлю

Ізраїль під час обстрілу. Фото ілюстративне: depositphotos.com

В Європейському Союзі засудили атаки Ірану на Ізраїль, а в Єгипті закликали сторони конфлікту до максимальної стриманості.

Реакції урядів та високих представників різних країн світу були поширені сьогодні, 14 квітня, у ЗМІ після удару Ірану.

Читайте також:

Серйозна загроза регіональній безпеці

Занепокоєність у зв'язку з нападом на Ізраїль висловили у МЗС Єгипту. Водночас у міністерстві закликають обидві країни до максимальної стриманості, аби уникнути ще більшої нестабільності та напруженості у регіоні.

Засудив дії Ірану що британський прем'єр-міністр Ріші Сунак: "Я рішуче засуджую безрозсудну атаку іранського режиму на Ізраїль. Ці удари можуть призвести до загострення напруженості та дестабілізації обстановки в регіоні. Іран знову продемонстрував, що він має намір сіяти хаос на власному задньому дворі".

Скриншот з Twitter/Rishi Sunak

"Це безпрецедентна ескалація і серйозна загроза регіональній безпеці", — написав у своєму Twitter (X) Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Скриншот з Twitter/Josep Borrel Fontelles

У Міністерстві закордонних справ Франції заявили про солідарність з Ізраєлем. "Франція рішуче засуджує напад Ірану на Ізраїль. Зважившись на таку безпрецедентну акцію, Іран переступає новий поріг у своїх дестабілізуючих діях і підвищує ризик військової ескалації", — написав у Twitter (X) голова МЗС Стефан Сежурне.



Скриншот з Twitter/Stéphane Séjourné

Колишній президент США Дональд Трамп заявив у своєму стилі: "Якби я був президентом, я б не допустив атаки на Ізраїль".

Скриншот з Twitter/Donald J.Trump

Натомість чинний Президент Сполучених Штатів Джо Байден написав: "Я щойно зустрівся зі своєю командою з питань національної безпеки, щоб отримати актуальну інформацію про атаки Ірану на Ізраїль. Наша прихильність до безпеки Ізраїлю від погроз з боку Ірану та його довірених осіб непохитна".

Скриншот з Twitter/President Biden

Нагадаємо, кілька країн закрили своє небо через атаку Ірану на Ізраїль.

Також у США заявили , що на Ізраїль буде запущено близько 500 дронів та ракет.