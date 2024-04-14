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Кілька країн закрили своє небо через атаку Ірану на Ізраїль

14 квітня 2024 01:06
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Інна Буряк
редактор
Кілька країн закрили своє небо через атаку Ірану на Ізраїль
Атака на Ізраїль. Фото: EPA-EFE/ATEF SAFADI
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Країни, які розміщені по сусідству, оголосили про закриття свого повітряного простору у зв'язку з атакою на Ізраїль. Йдеться про Ліван, Ірак та Йорданія.

Про це повідомляє Times of Israel у неділю, 14 квітня.

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Так, Ліван, Йорданія та Ірак повідомили про закриття неба над своїми територіями.

Крім того, Йорданія оголосила надзвичайний стан та заявила про готовність збивати іранські безпілотники у своєму повітряному просторі.

Нагадаємо, що речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі підтвердив, що десятки безпілотників, запущених з Ірану, прямують до Ізраїлю. За його словами, Військово-повітряні сили відстежують дрони.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна готова до будь-якого розвитку подій, адже багато років готувалася до можливості прямого нападу з боку Ірану.

Додамо, що в Ізраїлі закрили школи та дитсадки. Такі безпекові обмеження в країні запровадили незадовго до атаки Ірану. Заборона діятиме до вечора понеділка. 

Іран
Ізраїль
Ірак
обстріли
атака

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