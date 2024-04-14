Несколько стран закрыли свое небо из-за атаки Ирана на Израиль

Атака на Израиль. Фото: EPA-EFE/ATEF SAFADI

Размещенные по соседству страны объявили о закрытии своего воздушного пространства в связи с атакой на Израиль. Речь идет о Ливане, Ираке и Иордании.

Об этом сообщает Times of Israel в воскресенье, 14 апреля.

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Так, Ливан, Иордания и Ирак сообщили о закрытии неба над своими территориями.

Кроме того, Иордания объявила чрезвычайное положение и заявила о готовности сбивать иранские беспилотники в своем воздушном пространстве.

Напомним, что спикер ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари подтвердил, что десятки беспилотников, запущенных из Ирана, направляются в Израиль. По его словам, Военно-воздушные силы отслеживают дроны.

Также мы писали, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова к любому развитию событий, ведь многие годы готовилась к возможности прямого нападения со стороны Ирана.

Добавим, что в Израиле закрыли школы и детсады. Такие ограничения безопасности в стране ввели незадолго до атаки Ирана. Запрет будет действовать до вечера понедельника.