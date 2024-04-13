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Речник ЦАХАЛу підтвердив іранську атаку дронами на Ізраїль

13 квітня 2024 23:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Речник ЦАХАЛу підтвердив іранську атаку дронами на Ізраїль
Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі підтвердив, що десятки безпілотників, запущених з Ірану, прямують до Ізраїлю. За його словами, Військово-повітряні сили відстежують дрони.

Про це повідомляє The Times of Israel у суботу, 13 квітня.

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Хагарі заявив, що іранським БпЛА знадобиться декілька годин, щоб долетіти до Ізраїлю.

За його словами, будуть перебої з GPS, оскільки військові працюють над перехопленням дронів.

Якщо будуть якісь додаткові атаки, які потребують окремого попередження, ЦАХАЛ поінформує громадськість.

Хагарі зазначив, що сирени вмикатимуться лише тоді, коли дрони увійдуть у повітряний простір Ізраїлю у відповідних місцях. За його словами, ЦАХАЛ працюватиме над тим, щоб перехопити цілі якомога раніше.

Нагадаємо, сусідня з Ізраїлем країна вирішила тимчасово закрити свій повітряний простір на тлі загрози нападу Ірану. Йдеться про Йорданію.

Також Іран запустив безпілотники по Ізраїлю. Йдеться про дрони-камікадзе.

Додамо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант проводить екстрену нараду з командним складом Збройних сил. Наразі всі війська перебувають у стані повної бойової готовності.

Іран
Ізраїль
безпілотники
армія
дрони

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