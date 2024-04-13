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Йорданія закриває повітряний простір через загрозу атак Ірану на Ізраїль

13 квітня 2024 22:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Йорданія закриває повітряний простір через загрозу атак Ірану на Ізраїль
Літаки в небі. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сусідня з Ізраїлем країна вирішила тимчасово закрити свій повітряний простір на тлі загрози нападу Ірану. Йдеться про Йорданію.

Про це повідомляє Alarabiya News у суботу, 13 квітня.

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"Йорданія тимчасово закриє свій повітряний простір, починаючи з вечора суботи, для всіх літаків, що прибувають, відлітають і транзитних літаків", — йдеться у повідомленні.

Наразі армія оборони Ізраїлю перебуває в повній бойовій готовності.

Нагадаємо, 12 квітня бойовики "Хезболли" з території Лівану запустили по півночі Ізраїлю понад 50 ракет. В регіоні пролунали сирени, а також спрацювала система протиракетної оборони "Залізний купол". 

Також Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Іран не атакувати Ізраїль. За його словами, ситуація між країнами загострюється.

Іран
Ізраїль
літаки
небезпека

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