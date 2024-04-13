Йорданія закриває повітряний простір через загрозу атак Ірану на Ізраїль

Літаки в небі. Фото: Pexels

Сусідня з Ізраїлем країна вирішила тимчасово закрити свій повітряний простір на тлі загрози нападу Ірану. Йдеться про Йорданію.

Про це повідомляє Alarabiya News у суботу, 13 квітня.

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"Йорданія тимчасово закриє свій повітряний простір, починаючи з вечора суботи, для всіх літаків, що прибувають, відлітають і транзитних літаків", — йдеться у повідомленні.

Наразі армія оборони Ізраїлю перебуває в повній бойовій готовності.

Нагадаємо, 12 квітня бойовики "Хезболли" з території Лівану запустили по півночі Ізраїлю понад 50 ракет. В регіоні пролунали сирени, а також спрацювала система протиракетної оборони "Залізний купол".

Також Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Іран не атакувати Ізраїль. За його словами, ситуація між країнами загострюється.