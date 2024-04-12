Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Іран не атакувати Ізраїль. За його словами, ситуація між країнами загострюється.

Про це повідомляє CNN у п'ятницю, 12 квітня.

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President Biden’s message to Iran: "Don’t"



"We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel." pic.twitter.com/RHsYhWxB7w — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) April 12, 2024

Що сказав Байден

Президент США очікує, що Іран "рано чи пізно" нападе на Ізраїль.

"Ми віддані захисту Ізраїлю. Ми підтримаємо Ізраїль, ми допоможемо захистити Ізраїль, і Іран не досягне успіху", — сказав Байден.

За даними The Times of Israel, США перекидають атомний авіаносець Дуайт Ейзенхауер із угрупуванням у бік Ізраїлю, щоб підтримати ППО країни в разі атаки Ірану.

Повідомляється, що до складу групи авіаносця входять 90 літаків та гелікоптерів, ракетне озброєння, зокрема системи ППО типу RIM-7 Sea Sparrow, два ракетних крейсери та чотири есмінці.

Нагадаємо, бойовики "Хезболли" з території Лівану запустили по півночі Ізраїлю понад 50 ракет. В регіоні пролунали сирени, а також спрацювала система протиракетної оборони "Залізний купол".

Також в Ізраїлі тривають приготування до відбиття потенційного удару з боку Ісламської Республіки Іран. Як повідомляється, розв'язання війни на Близькому Сході може розпочатися за 48 годин.