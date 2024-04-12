Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал Иран не атаковать Израиль. По его словам, ситуация между странами обостряется.

Об этом сообщает CNN в пятницу, 12 апреля.

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President Biden's message to Iran: "don't"



"Вы были поощрены к обороне Israel. Мы должны содействовать Israel. Мы должны защитить Israel." pic.twitter.com/RHsYhWxB7w — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) 12 апреля 2024

Что сказал Байден

Президент США ожидает, что Иран "рано или поздно" нападет на Израиль.

"Мы преданы защите Израиля. Мы поддержим Израиль, мы поможем защитить Израиль, и Иран не добьется успеха", — сказал Байден.

По данным The Times of Israel, США перебрасывают атомный авианосец Дуайт Эйзенхауэр с группировкой в сторону Израиля, чтобы поддержать ПВО страны в случае атаки Ирана.

Сообщается, что в состав группы авианосца входят 90 самолетов и вертолетов, ракетное вооружение, в частности системы ПВО типа RIM-7 Sea Sparrow, два ракетных крейсера и четыре эсминца.

Напомним, боевики "Хезболлы" с территории Ливана запустили по северу Израиля более 50 ракет. В регионе прозвучали сирены, а также сработала система противоракетной обороны "Железный купол".

Также в Израиле продолжаются приготовления к отражению потенциального удара со стороны Исламской Республики Иран. Как сообщается, развязывание войны на Ближнем Востоке может начаться через 48 часов.