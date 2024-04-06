США перебувають у стані підвищеної готовності через можливу атаку з боку Ірану

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Сполучені Штати Америки перебувають у стані підвищеної готовності через можливу атаку Ірану на ізраїльські або американські активи в регіоні. Там вважають, що це може відбутися у відповідь на удар Ізраїлю по іранському посольству в Сирії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова американського чиновника у суботу, 6 квітня.

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США у стані підвищеної готовності

"Ми, безумовно, перебуваємо в стані підвищеної пильності", — сказав чиновник, підтверджуючи повідомлення, в якому йшлося про те, що атака може статися вже наступного тижня.

В понеділок, 1 квітня, ізраїльські військові літаки атакували посольство Ірану в Дамаску. Це призвело до загибелі іранського військового командира Мохаммад Реза Захеді і ознаменувало значну ескалацію конфлікту між Ізраїлем та його регіональними противниками.

Іран заявив, що залишає за собою право "на рішучу відповідь".

У четвер, 4 квітня, президент США Джо Байден обговорив загрозу під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

"Відтоді наші команди перебувають у регулярному і безперервному контакті. Сполучені Штати повністю підтримують захист Ізраїлю від загроз з боку Ірану", — заявив високопоставлений представник адміністрації Байдена.

Нагадаємо, авіаційний удар знищив іранське посольство в столиці Сирії Дамаску, який, за повідомленнями сирійських та іранських медіа, був здійснений Ізраїлем. У ЗМІ цей удар називають "вражаюче очевидною ескалацією конфлікту" на Близькому Сході.

Також через загрозу ризику збройного нападу Ірану на Ізраїль там вже блокують GPS, аби порушити можливу роботу ракет і безпілотників. Крім того, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах. Їх відкликають назад у частини.