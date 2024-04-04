Іран може напасти Ізраїль протягом найближчих діб, — ЗМІ

Рятувальники гасять пожежу після удару по посольству Ірану. Фото: REUTERS

Іран може напасти на Ізраїль протягом 48 годин. Тим часом Ізраїль оголосив мобілізацію для операторів ППО, а залізний купол та привів ВПС у повну бойову готовність.

Про це у середу, 3 квітня, повідомляє Vox News.

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ЦРУ вже проінформувало про ймовірну атаку керівництво Ізраїлю.

Зазначається, що ЦАХАЛ віднісся до інформації, як вкрай серйозної і вже оголосив мобілізацію резервістів, зокрема, операторів ППО Залізний купол. Вони знаходяться в очікуванні атаки.

"У регіоні вже почалися проблеми з GPS", — повідомляє видання.

Журналісти нагадують, що раніше високопосадовці Ірану заявляли, що їхня країна "має повне право відповісти на напад Ізраїлю на їхнє консульство".

Як повідомляє ліванський панарабський супутниковий телеканал новин Al Mayadeen, Іран планує здійснити комбіновану атаку "дощем" безпілотників і ракет зі своїх баз у стратегічних місцях в Ізраїлі.

Нагадаємо, що громадяни Ізраїлю вийшли на чотириденні протести в Єрусалимі, вимагаючи відставки уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та проведення дострокових виборів у країні.

Раніше ми писали, що Ізраїль послідовно знищує ватажків ХАМАСу.