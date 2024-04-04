Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Іран може напасти Ізраїль протягом найближчих діб, — ЗМІ arrow

Іран може напасти Ізраїль протягом найближчих діб, — ЗМІ

4 квітня 2024 02:54
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Іран може напасти Ізраїль протягом найближчих діб, — ЗМІ
Рятувальники гасять пожежу після удару по посольству Ірану. Фото: REUTERS
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Іран може напасти на Ізраїль протягом 48 годин. Тим часом Ізраїль оголосив мобілізацію для операторів ППО, а залізний купол та привів ВПС у повну бойову готовність.

Про це у середу, 3 квітня, повідомляє Vox News.

Читайте також:

Війна Ірану та Ізраїлю

ЦРУ вже проінформувало про ймовірну атаку керівництво Ізраїлю.

Зазначається, що ЦАХАЛ віднісся до інформації, як вкрай серйозної і вже оголосив мобілізацію резервістів, зокрема, операторів ППО Залізний купол. Вони знаходяться в очікуванні атаки.

"У регіоні вже почалися проблеми з GPS", — повідомляє видання. 

Журналісти нагадують, що раніше високопосадовці Ірану заявляли, що їхня країна "має повне право відповісти на напад Ізраїлю на їхнє консульство".

Як повідомляє ліванський панарабський супутниковий телеканал новин Al Mayadeen, Іран планує здійснити комбіновану атаку "дощем" безпілотників і ракет зі своїх баз у стратегічних місцях в Ізраїлі.

Нагадаємо, що громадяни Ізраїлю вийшли на чотириденні протести в Єрусалимі, вимагаючи відставки уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та проведення дострокових виборів у країні.

Раніше ми писали, що Ізраїль послідовно знищує ватажків ХАМАСу.

Іран
Ізраїль
війна
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК