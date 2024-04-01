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Авіаудар Ізраїлю зруйнував консульство Ірану в Сирії, загинув високопоставлений генерал, — Reuters

1 квітня 2024 22:14
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Авіаудар Ізраїлю зруйнував консульство Ірану в Сирії, загинув високопоставлений генерал, — Reuters
Наслідки авіаудару по посольству Ірану. Фото: REUTERS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Авіаційний удар знищив іранське посольство в столиці Сирії Дамаску, який, за повідомленнями сирійських та іранських медіа, був здійснений Ізраїлем. У ЗМІ цей удар називають "вражаюче очевидною ескалацією конфлікту" на Близькому Сході.

Про це повідомило інформаційне агенство Reuters у понеділок, 1 квітня.

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За інформацією від ліванських сил безпеки, серед жертв був високопоставлений іранський військовий Мохаммад Реза Захеді. Державне телебачення Ірану повідомило про смерть декількох дипломатів.

Високопоставлений іранський військовий Мохаммад Реза Захеді. Фото: gfatf.org
Високопоставлений іранський військовий Мохаммад Реза Захеді. Фото: gfatf.org

На місці удару журналісти спостерігали дим, що виривався з-під руїн зруйнованої будівлі, а також автомобілі швидкої допомоги, припарковані неподалік. Біля руїн було помічено прапор Ірану. Також там присутні були міністри закордонних справ Сирії та Ірану. Ізраїль, який раніше атакував іранські об’єкти під час шестимісячного конфлікту в Газі, не надав коментарів щодо інциденту, слідуючи своїй політиці нерозголошення. Ізраїльський військовий представник заявив: "Ми не коментуємо повідомлення в іноземних ЗМІ".

Рятувальники гасять пожежу після удару по посольству Ірану. Фото: REUTERS
Рятувальники гасять пожежу після удару по посольству Ірану. Фото: REUTERS

Іранське агентство Tasnim повідомило про п’ятьох загиблих внаслідок удару, тоді як сирійське агентство SANA заявило про невизначену кількість жертв і поранених.

Нагадаємо, що громадяни Ізраїлю вийшли на чотириденні протести в Єрусалимі, вимагаючи відставки уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та проведення дострокових виборів у країні.

Раніше ми писали, що Ізраїль послідовно знищує ватажків ХАМАСу.

Іран
Ізраїль
війна
Сирія
ракетний удар

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