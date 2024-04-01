Авиаудар Израиля разрушил консульство Ирана в Сирии, погиб высокопоставленный генерал, — Reuters

Последствия авиаудара по посольству Ирана. Фото: REUTERS

Авиационный удар уничтожил иранское посольство в столице Сирии Дамаска, который, по сообщениям сирийских и иранских медиа, был совершен Израилем. В СМИ этот удар называют "поразительно очевидной эскалацией конфликта" на Ближнем Востоке.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters в понедельник, 1 апреля.

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По информации от ливанских сил безопасности, среди жертв был высокопоставленный иранский военный Мохаммад Реза Захеди. Государственное телевидение Ирана сообщило о смерти нескольких дипломатов.

Высокопоставленный иранский военный Мохаммад Реза Захеди. Фото: gfatf.org

На месте удара журналисты наблюдали вырывавшийся из-под руин разрушенного здания дым, а также автомобили скорой помощи, припаркованные неподалеку. У руин был замечен флаг Ирана. Также там присутствовали министры иностранных дел Сирии и Ирана. Израиль, ранее атаковавший иранские объекты во время шестимесячного конфликта в Газе, не дал комментариев по поводу инцидента, следуя своей политике неразглашения. Израильский военный представитель заявил: "Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ".

Спасатели тушат пожар после удара по посольству Ирана. Фото: REUTERS

Иранское агентство Tasnim сообщило о пяти погибших в результате удара, в то время как сирийское агентство SANA заявило о неопределенном количестве жертв и раненых.

Напомним, что граждане Израиля вышли на четырехдневные протесты в Иерусалиме, требуя отставки правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху и проведения досрочных выборов в стране.

Ранее мы писали, что Израиль последовательно уничтожает предводителей ХАМАСа.