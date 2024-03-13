Ізраїль ліквідував одного з лідерів Хамасу

Члени терористичної організації Хамас. Фото: google.com

Ізраїль ймовірно ліквідував третю людину в ієрархії Хамасу — заступника головнокомандувача військового крила терористичної організації Маруана Іссу. Сталося це внаслідок удару ізраїльських ВПС по бомбосховищу, де найімовірніше перебував Маруан.

Детальніше про ліквідацію ватажка Хамас розповів ізраїльський журналіст Новини.LIVE Сергій Ауслендер.

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Поки що немає офіційного підтвердження смерті заступника головнокомандувача військового крила Маруана Ісси, але й встановити її буде проблематично. Удар по бомбосховищу в таборі Нусейрат був такої сили, що на місці кварталу утворився кратер.

За даними ізраїльської розвідки, третя людина в ієрархії Хамас у Газі знаходилася там у підземному укритті в момент удару протибункерними бомбами.

Можливе остаточне підтвердження буде згодом. Таке вже бувало — після ліквідації минулого листопада командира північної бригади Хамаса Ахмада Рандура пройшло майже два тижні до офіційного підтвердження його смерті.

Глава генштабу Хамаса

Хто такий Маруан Ісса? За різними даними, він народився в 1965 (або 1967) році в сім'ї палестинців у таборі біженців Ель-Бурейдж у Газі. У юності подавав великі надії у спорті, грав у баскетбол, але потім вибрав собі інший шлях і вступив до Хамасу.

Брав активну участь у подіях Першої інтифади (1987–1994), після чого був заарештований ізраїльськими спецслужбами та провів п'ять років у в'язниці.

1997 року, вже після Угод Осло, коли між палестинськими та ізраїльськими спецслужбами почалося тісне співробітництво, Ісса був заарештований уже владою Палестинської автономії, і до 2000 року перебував у палестинській в'язниці.

На волю він вийшов якраз на початок Другої інтифади, в якій взяв активну участь. Втім, його головною "заслугою" вважають навіть не підготовку та проведення численних терактів, а створення з розрізнених та погано організованих загонів Хамаса справжньої армії — "Бригад Ізетдіна Аль-Кассама" — бойового крила терористів.

Один із ватажків Хамаса Маруан Ісса. Фото: google.com

Саме Маруан Ісса керував оперативними діями спецназу "Нухба" 7 жовтня, в перші, найкритичніші години і готував плани вторгнення.

Невловимий Маруан Ісса

До 2011 року ізраїльські спецслужби не знали, чи живий Ісса чи ні, навіть не мали у своєму розпорядженні його свіжі зображення. У 2011 з'явилося його фото разом із викраденим ізраїльським солдатом Гіладом Шалітом.

Загалом, до нинішніх подій спроб ліквідацій терориста було п'ять. У 2006 ВПС завдали удару за місцем, де проходила нарада військових командирів Хамаса, Ісса був поранений, але залишився живим. 2007 року знову невдала спроба.

Потім послідовно — 2012 року під час операції "Хмарний стовп", 2014 року під час операції "Незламна скеля" та 2021 року під час операції "Страж стін". Внаслідок цих атак були вбиті брат і син Ісси, але сам він щоразу залишався живим.

Терорист відрізнявся, за описом тих, хто з ним контактував, неабияким розумом, цілеспрямованістю, неймовірною жорстокістю, схильністю до скритності та конспірації, за що отримав прізвисько "людина-тінь".

З-під землі дістанемо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу відразу після удару по Нусейрату заявив:

"Ми на шляху до повної перемоги. На шляху до цієї перемоги ми ліквідували "четвертий номер" у Хамасі, третій, другий і перший на черзі. Усі вони приречені, і ми дістанемося кожного".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Фото: google.com

Тут слід пояснити, що "четвертий" — це Салех Аль-Арурі, член політбюро Хамаса, ліквідований у Бейруті ударом "невідомих ВПС" 2 січня цього року. Маруана Ісу поки вважають "умовно" ліквідованим і він був "третім" в ієрархії терористів у Секторі Газа.

Одна з "картинок" перемоги, як її собі уявляє ізраїльське керівництво — це повне знищення ватажків терористів. Тут є проблема — частина з них мешкає в Катарі, майже не з'являючись в інших країнах. За деякими даними, Ізраїль дав Катару гарантію, що ліквідацій на його території не буде. Втім, гарантії можна відкликати.

Поки ж у так званій "гральній колоді карт" Хамаса, де всі главари зображені у вигляді тузів, королів та інших карт, з'являється все більше картинок з перекресленими зображеннями. Ізраїль поступово реалізує свою пряму і явну загрозу, яка укладається лише у два слова: знищимо всіх.