Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Приступить к ликвидации — Израиль последовательно уничтожает главарей Хамаса arrow

Приступить к ликвидации — Израиль последовательно уничтожает главарей Хамаса

13 марта 2024 18:29
028b0058-d495-4fdb-f313-52bb887b4000 - Сергей Ауслендер
Сергей Ауслендер
Журналист (Израиль)
Израиль ликвидировал одного из лидеров Хамаса
Члены террористической организации Хамас. Фото: google.com
028b0058-d495-4fdb-f313-52bb887b4000 - Сергей Ауслендер
Сергей Ауслендер
Журналист (Израиль)

Израиль вероятно ликвидировал третьего человека в иерархии Хамаса — заместителя главнокомандующего военного крыла террористической организации Маруана Иссу. Произошло это в результате удара израильских ВВС по бомбоубежищу, где вероятнее всего находился Маруан.

Подробнее о ликвидации главаря Хамас рассказал израильский журналист Новини.LIVE Сергей Ауслендер. 

Читайте также:

Израиль ликвидирует главарей Хамас

Пока нет официального подтверждения смерти заместителя главнокомандующего военного крыла Маруана Иссы, но и установить ее будет проблематично. Удар по убежищу в лагере Нусейрат был такой мощи, что на месте квартала образовался кратер.

По данным израильской разведки, третий человек в иерархии Хамас в Газе находился там в подземном укрытии в момент удара противобункерными бомбами.

Возможно окончательное подтверждение будет позже. Такое уже бывало — после ликвидации в ноябре прошлого года командира северной бригады Хамаса Ахмада Рандура прошло почти две недели до официального подтверждения его смерти. 

Глава генштаба Хамаса

Кто такой Маруан Исса? По разным данным он родился в 1965 (или 1967) году в семье палестинцев в лагере беженцев Эль-Бурейдж в Газе. В юности подавал большие надежды в спорте, играл в баскетбол, но потом выбрал себе другую стезю и вступил в Хамас.

Принимал активное участие в событиях Первой интифады (1987–1994), после чего был арестован израильскими спецслужбами и провел пять лет в тюрьме.

В 1997 году, уже после Соглашений Осло, когда между палестинскими и израильскими спецслужбами началось тесное сотрудничество, Исса был арестован уже властями Палестинской автономии, и до 2000 года находился в палестинской тюрьме.

На свободу он вышел аккурат к началу Второй интифады, в которой принял активное участие. Впрочем, его главной "заслугой" считают даже не подготовку и проведение многочисленных терактов, а создание из разрозненных и плохоорганизованных отрядов Хамаса настоящей армии — "Бригад Изетдина Аль-Кассама" — боевого крыла террористов. 

Приступить к ликвидации — Израиль последовательно уничтожает главарей Хамаса - фото 1
Один из главарей Хамаса Маруан Исса. Фото: google.com

Именно Маруан Исса руководил оперативными действиями спецназа "Нухба" 7 октября, в первые, самые критические часы и готовил планы вторжения. 

Неуловимый Маруан Исса

До 2011 года израильские спецслужбы не знали, жив Исса или нет, даже не располагали его свежими изображениями. В 2011 появилось его фото вместе с похищенным израильским солдатом Гиладом Шалитом. 

Всего, до нынешних событий, попыток ликвидаций террориста было пять. В 2006 ВВС нанесли удар по месту, где проходило совещание военных командиров Хамаса, Исса был ранен, но остался жив. В 2007 снова неудачная попытка.

Потом последовательно — в 2012 году во время операции "Облачный столп", в 2014 году во время операции "Несокрушимая скала" и в 2021 году во время операции "Страж стен". В результате этих атак были убит брат и сын Иссы, но сам он каждый раз оставался в живых. 

Террорист отличался, по описанию тех, кто с ним контактировал, незаурядным умом, целеустремленностью, невероятной жестокостью, склонностью к скрытности и конспирации, за что получил прозвище "человек-тень". 

Из-под земли достанем

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаниягу, сразу после удара по Нусейрату заявил:

"Мы на пути к полной победе. По пути к этой победе мы ликвидировали "четвертый номер" в Хамасе, третий, второй и первый на очереди. Все они обречены, и мы доберемся до каждого". 

Приступить к ликвидации — Израиль последовательно уничтожает главарей Хамаса - фото 2
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: google.com

Тут нужно объяснить, что "четвертый" — это Салех Аль-Арури, член политбюро Хамаса, ликвидированный в Бейруте ударом "неизвестных ВВС" 2 января этого года. Маруана Иссу пока считают "условно" ликвидированным и он был "третьим" в иерархии террористов в Секторе Газа. 

Одна из "картинок" победы, как ее себе представляет израильское руководство — это полное уничтожение главарей террористов. Тут есть проблема — часть из них живет в Катаре, почти не появляясь в других странах. По некоторым данным, Израиль дал Катару гарантии, что ликвидаций на его территории не будет. Впрочем, гарантии всегда можно отозвать. 

Пока же в так называемой "игральной колоде карт" Хамаса, где все главари изображены в виде тузов, королей и прочих карт, появляется все больше картинок с перечеркнутыми изображениями. Израиль постепенно реализует свою прямую и явную угрозу, которая укладывается всего в два слова: уничтожим всех.

Израиль
война
Сектор Газа
террористы
ХАМАС
Палестина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше