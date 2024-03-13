Израиль ликвидировал одного из лидеров Хамаса

Члены террористической организации Хамас. Фото: google.com

Израиль вероятно ликвидировал третьего человека в иерархии Хамаса — заместителя главнокомандующего военного крыла террористической организации Маруана Иссу. Произошло это в результате удара израильских ВВС по бомбоубежищу, где вероятнее всего находился Маруан.

Подробнее о ликвидации главаря Хамас рассказал израильский журналист Новини.LIVE Сергей Ауслендер.

Читайте также:

Израиль ликвидирует главарей Хамас

Пока нет официального подтверждения смерти заместителя главнокомандующего военного крыла Маруана Иссы, но и установить ее будет проблематично. Удар по убежищу в лагере Нусейрат был такой мощи, что на месте квартала образовался кратер.

По данным израильской разведки, третий человек в иерархии Хамас в Газе находился там в подземном укрытии в момент удара противобункерными бомбами.

Возможно окончательное подтверждение будет позже. Такое уже бывало — после ликвидации в ноябре прошлого года командира северной бригады Хамаса Ахмада Рандура прошло почти две недели до официального подтверждения его смерти.

Глава генштаба Хамаса

Кто такой Маруан Исса? По разным данным он родился в 1965 (или 1967) году в семье палестинцев в лагере беженцев Эль-Бурейдж в Газе. В юности подавал большие надежды в спорте, играл в баскетбол, но потом выбрал себе другую стезю и вступил в Хамас.

Принимал активное участие в событиях Первой интифады (1987–1994), после чего был арестован израильскими спецслужбами и провел пять лет в тюрьме.

В 1997 году, уже после Соглашений Осло, когда между палестинскими и израильскими спецслужбами началось тесное сотрудничество, Исса был арестован уже властями Палестинской автономии, и до 2000 года находился в палестинской тюрьме.

На свободу он вышел аккурат к началу Второй интифады, в которой принял активное участие. Впрочем, его главной "заслугой" считают даже не подготовку и проведение многочисленных терактов, а создание из разрозненных и плохоорганизованных отрядов Хамаса настоящей армии — "Бригад Изетдина Аль-Кассама" — боевого крыла террористов.

Один из главарей Хамаса Маруан Исса. Фото: google.com

Именно Маруан Исса руководил оперативными действиями спецназа "Нухба" 7 октября, в первые, самые критические часы и готовил планы вторжения.

Неуловимый Маруан Исса

До 2011 года израильские спецслужбы не знали, жив Исса или нет, даже не располагали его свежими изображениями. В 2011 появилось его фото вместе с похищенным израильским солдатом Гиладом Шалитом.

Всего, до нынешних событий, попыток ликвидаций террориста было пять. В 2006 ВВС нанесли удар по месту, где проходило совещание военных командиров Хамаса, Исса был ранен, но остался жив. В 2007 снова неудачная попытка.

Потом последовательно — в 2012 году во время операции "Облачный столп", в 2014 году во время операции "Несокрушимая скала" и в 2021 году во время операции "Страж стен". В результате этих атак были убит брат и сын Иссы, но сам он каждый раз оставался в живых.

Террорист отличался, по описанию тех, кто с ним контактировал, незаурядным умом, целеустремленностью, невероятной жестокостью, склонностью к скрытности и конспирации, за что получил прозвище "человек-тень".

Из-под земли достанем

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаниягу, сразу после удара по Нусейрату заявил:

"Мы на пути к полной победе. По пути к этой победе мы ликвидировали "четвертый номер" в Хамасе, третий, второй и первый на очереди. Все они обречены, и мы доберемся до каждого".

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: google.com

Тут нужно объяснить, что "четвертый" — это Салех Аль-Арури, член политбюро Хамаса, ликвидированный в Бейруте ударом "неизвестных ВВС" 2 января этого года. Маруана Иссу пока считают "условно" ликвидированным и он был "третьим" в иерархии террористов в Секторе Газа.

Одна из "картинок" победы, как ее себе представляет израильское руководство — это полное уничтожение главарей террористов. Тут есть проблема — часть из них живет в Катаре, почти не появляясь в других странах. По некоторым данным, Израиль дал Катару гарантии, что ликвидаций на его территории не будет. Впрочем, гарантии всегда можно отозвать.

Пока же в так называемой "игральной колоде карт" Хамаса, где все главари изображены в виде тузов, королей и прочих карт, появляется все больше картинок с перечеркнутыми изображениями. Израиль постепенно реализует свою прямую и явную угрозу, которая укладывается всего в два слова: уничтожим всех.