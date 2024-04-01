В Ізраїлі розпочалися протести — що вимагають мітингарі
Громадяни Ізраїлю вийшли на чотириденні протести в Єрусалимі, вимагаючи відставки уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та проведення дострокових виборів у країні.
Про це повідомляє The Times of Israel у неділю, 31 березня.
Чому ізраїльтяни протестують
Організатори мітингу вимагають у влади країни, окрім відставки уряду та проведення виборів, погодитися на угоду про звільнення заручників, яка призведе до визволення 130 бранців, що перебувають у полоні в Секторі Газа.
За даними організаторів протестів, протестувальників назбиралося понад 100 тисяч людей. Своєю чергою, ЗМІ повідомляють про десятки тисяч. У поліції заявили, що одного мітингаря затримали.
"Багато учасників мітингу в Єрусалимі висловили недовіру в те, що Нетаньяху все ще при владі, і що в країні ще не відбулися вибори, через шість місяців після нападу терористів ХАМАС, найгіршого одного нападу на країну в її історії", — йдеться в матеріалі.
Люди, які взяли участь у протестах, встановили понад 100 наметів біля Кнесета, лишившись на ночівлю на місці подій.
Що каже прем'єр Беньямін Нетаньягу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в відповідь на запитання про вибори заявив, що це паралізує країну на вісім місяців — "у розпал війни, за момент до перемоги".
"Це паралізувало б переговори щодо звільнення наших заручників і поклало б кінець війні до того, як мети буде повністю досягнуто. Першим, хто б вітав це, є ХАМАС, і цим все сказано", — наголосив посадовець.
Війна в Ізраїлі
Нагадаємо, що міністр воєнного кабінету Ізраїлю Бені Ганц заявив, що його країна нападе на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників. Для цього бойовикам дали час.
Також ми повідомляли, що адміністрація президента США таємно схвалила передачу бомб та винищувачів Ізраїлю на мільярди доларів. США ухвалили таке рішення попри власні побоювання щодо ймовірного наступу Ізраїлю на Рафах, розташований на півдні в Секторі Гази.
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