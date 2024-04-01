В Ізраїлі розпочалися протести — що вимагають мітингарі

Протестувальники на вулицях Єрусалима. Фото: Хаїм Голдберг/Flash90

Громадяни Ізраїлю вийшли на чотириденні протести в Єрусалимі, вимагаючи відставки уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та проведення дострокових виборів у країні.

Про це повідомляє The Times of Israel у неділю, 31 березня.

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Організатори мітингу вимагають у влади країни, окрім відставки уряду та проведення виборів, погодитися на угоду про звільнення заручників, яка призведе до визволення 130 бранців, що перебувають у полоні в Секторі Газа.

Протестувальники на вулицях Єрусалима. Фото: Amos Gil/Israel Pro-Democracy Protest Movement

За даними організаторів протестів, протестувальників назбиралося понад 100 тисяч людей. Своєю чергою, ЗМІ повідомляють про десятки тисяч. У поліції заявили, що одного мітингаря затримали.

Протестувальники на вулицях Єрусалима. Фото: Oren Alon / Pro-Democracy Protest Movement

"Багато учасників мітингу в Єрусалимі висловили недовіру в те, що Нетаньяху все ще при владі, і що в країні ще не відбулися вибори, через шість місяців після нападу терористів ХАМАС, найгіршого одного нападу на країну в її історії", — йдеться в матеріалі.

Протестувальники на вулицях Єрусалима. Фото: Flash 90

Люди, які взяли участь у протестах, встановили понад 100 наметів біля Кнесета, лишившись на ночівлю на місці подій.

Протестувальники на вулицях Єрусалима. Фото: Chaim Goldberg/Flash90

Що каже прем'єр Беньямін Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в відповідь на запитання про вибори заявив, що це паралізує країну на вісім місяців — "у розпал війни, за момент до перемоги".

"Це паралізувало б переговори щодо звільнення наших заручників і поклало б кінець війні до того, як мети буде повністю досягнуто. Першим, хто б вітав це, є ХАМАС, і цим все сказано", — наголосив посадовець.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, що міністр воєнного кабінету Ізраїлю Бені Ганц заявив, що його країна нападе на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників. Для цього бойовикам дали час.

Також ми повідомляли, що адміністрація президента США таємно схвалила передачу бомб та винищувачів Ізраїлю на мільярди доларів. США ухвалили таке рішення попри власні побоювання щодо ймовірного наступу Ізраїлю на Рафах, розташований на півдні в Секторі Гази.