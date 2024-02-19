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В Ізраїлі назвали умови, за яких ЦАХАЛ увійде в Рафах

19 лютого 2024 08:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Ізраїлі назвали умови, за яких ЦАХАЛ увійде в Рафах
Міністр воєнного кабінету Ізраїлю Бені Ганц. Фото: Yonatan Sindel/Flash90
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністр воєнного кабінету Бені Ганц заявив, що Ізраїль нападе на місто Рафах, що знаходиться на кордоні палестинського анклаву з Єгиптом, якщо ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників. Для звільнення усіх затриманих цивільних бойовикам дали кілька тижнів.

Про це повідомляє The Times of Israel

Напад Ізраїлю на Рафах

"Якщо заручники не будуть повернуті, ми розширимо війну на Рафах. Ми готуємося до цього у співпраці з нашими партнерами, зокрема з Єгиптом", — сказав Ганц.

За його словами, ХАМАС має на повернення усіх затриманих кілька тижнів. Якщо ж умови не виконають, то Армія оборони Ізраїлю не зупиниться і "не буде жодного припинення вогню", навіть у священний для мусульман місяць Рамадан. 

"Терористи й лідери ХАМАС повинні знати: у Газі не буде міст-притулків — ані наземних, ані підземних. Вогонь може продовжитися і в місяць Рамадан", — наголошує міністр. 

Ганц також подякував Вашингтону за військову та дипломатичну підтримку та наполягав на тому, що, попри розбіжності щодо деяких елементів, "разом вони переможуть".

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що Єгипет почав будувати захисну стіну на кордоні з Сектором Гази, аби захиститись від біженців. Уряд країни хвилюються, що військові операції Ізраїлю проти ХАМАСу може спричинити масову хвилю переселення людей.

Додамо, 12 лютого ізраїльські військові здійснили серію атак по об'єктах ХАМАСу у південній частині Гази, поблизу міста Рафах на кордоні з Єгиптом. Внаслідок обстрілів загинули 37 людей, десятки отримали поранення. 

Ізраїль
війна
напад
Сектор Гази
заручники

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