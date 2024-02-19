В Израиле назвали условия, при которых ЦАХАЛ войдет в Рафах

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц. Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Министр военного кабинета Бени Ганц заявил, что Израиль нападет на город Рафах, находящийся на границе палестинского анклава с Египтом, если ХАМАС не освободит израильских заложников. Для освобождения всех задержанных гражданских боевикам дали несколько недель.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Нападение Израиля на Рафах

"Если заложники не будут возвращены, мы расширим войну на Рафах. Мы готовимся к этому в сотрудничестве с нашими партнерами, в том числе с Египтом", — сказал Ганц.

По его словам, ХАМАС имеет на возвращение всех задержанных несколько недель. Если же условия не выполнят, то Армия обороны Израиля не остановится и "не будет никакого прекращения огня" даже в священный для мусульман месяц Рамадан.

"Террористы и лидеры ХАМАС должны знать: в Газе не будет приютных городов — ни наземных, ни подземных. Огонь может продолжиться и в месяц Рамадан", — отмечает министр.

Ганц также поблагодарил Вашингтона за военную и дипломатическую поддержку и настаивал на том, что, несмотря на разногласия по некоторым элементам, "вместе они победят".

Напомним, недавно СМИ сообщили, что Египет начал строить защитную стену на границе с Сектором Газа, чтобы защититься от беженцев. Правительство страны переживает, что военные операции Израиля против ХАМАСа могут повлечь за собой массовую волну переселения людей.

Добавим, 12 февраля израильские военные совершили серию атак по объектам ХАМАС в южной части Газы, близ города Рафах на границе с Египтом. В результате обстрелов погибли 37 человек, десятки получили ранения.