Єгипет будує захисну стіну на кордоні з Сектором Газа — ЗМІ

Захисна стіна на кордоні між Єгиптом та Сектором Газа. Фото: wikimedia.org

Єгипет почав будувати захисну стіну на кордоні з Сектором Гази, аби захиститись від біженців. Уряд країни хвилюються, що військові операції Ізраїлю проти ХАМАСу може спричинити масову хвилю переселення людей.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Будівництво стіни Єгипту на кордоні з Сектором Гази

Зазначається, що у Міністерстві закордонних справ Єгипту стурбовані "серйозними наслідками" ізраїльської військової операції в Рафаху і закликало Тель-Авів утриматися від "заходів, які ще більше ускладнять ситуацію і завдадуть шкоди інтересам усіх без винятку залучених сторін".

Західні ЗМІ повідомляють, що Єгипет має намір призупинити відносини з Ізраїлем у випадку наступу ЦАХАЛу на Рафах. Відтак, єгипетські урядовці ухвалили рішення про будівництво захисної стіни на кордоні із Сектором Гази, площа якої становить 8 квадратних миль.

Єгипет з самого початку виступає проти будь-якого наступу Ізраїлю на півдні Гази, що може дестабілізувати кордон країни із Сектором. Крім того, країна заявила про відмову надавати притулок біженцям з Сектора Газа, які тікають від війни.

"Каїр готовий пожертвувати мільйонами життів, щоб захистити нашу територію від будь-яких зазіхань", — цитує видання слова прем'єр-міністра Єгипту Мостафи Мадбулі.

Нагадаємо, наприкінці січня The Wall Street Journal повідомило, що США, Єгипет і Катар просувають свій план завершення війни в Газі. Вони підштовхують Ізраїль і ХАМАС до поетапного дипломатичного процесу, який розпочнеться зі звільнення заручників.

Додамо, 12 лютого ізраїльські військові здійснили серію атак по об'єктах ХАМАСу у південній частині Гази, поблизу міста Рафах на кордоні з Єгиптом. Внаслідок обстрілів загинули 37 людей, десятки отримали поранення.