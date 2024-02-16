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Египет строит защитную стену на границе с Сектором Газа — СМИ

16 февраля 2024 08:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Египет строит защитную стену на границе с Сектором Газа — СМИ
Защитная стена на границе меж Египтом и Сектором Газа. Фото: wikimedia.org
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Египет начал строить защитную стену на границе с сектором Газа, чтобы защититься от беженцев. Правительство страны переживает, что военные операции Израиля против ХАМАСа могут повлечь за собой массовую волну переселения людей.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Строительство стены Египта на границе с Сектором Газа

Отмечается, что в Министерстве иностранных дел Египта обеспокоены "серьезными последствиями" израильской военной операции в Рафахе и призвало Тель-Авив воздержаться от "мер, которые еще больше усложнят ситуацию и нанесут ущерб интересам всех без исключения привлеченных сторон".

Западные СМИ сообщают, что Египет намерен приостановить отношения с Израилем в случае наступления ЦАХАЛа на Рафах. Следовательно, египетские чиновники приняли решение о строительстве защитной стены на границе с Сектором Газы, площадь которой составляет 8 квадратных миль.

Египет с самого начала выступает против любого наступления Израиля на юге Газы, что может дестабилизировать границу страны с Газой. Кроме того, страна заявила об отказе предоставлять убежище беженцам из Сектора Газа, бегущим от войны.

"Каир готов пожертвовать миллионами жизней, чтобы оградить нашу территорию от любых посягательств", — цитирует издание слова премьер-министра Египта Мостафы Мадбули.

Напомним, в конце января The Wall Street Journal сообщило, что США, Египет и Катар продвигают свой план завершения войны в Газе. Они подталкивают Израиль и ХАМАС к поэтапному дипломатическому процессу, который начнется с освобождения заложников.

Добавим, 12 февраля израильские военные совершили серию атак по объектам ХАМАС в южной части Газы, близ города Рафах на границе с Египтом. В результате обстрелов погибли 37 человек, десятки получили ранения.

Израиль
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граница
ХАМАС
Египет
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безопасность

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