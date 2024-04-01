В Израиле начались протесты — что требуют митингующие
Граждане Израиля вышли на четырехдневные протесты в Иерусалиме, требуя отставки правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и проведения досрочных выборов в стране.
Об этом сообщает The Times of Israel в воскресенье, 31 марта.
Почему израильтяне протестуют
Митингующие требуют у властей страны, кроме отставки правительства и проведения выборов, согласиться на уговор об освобождении заложников, который приведет к освобождению 130 пленников, находящихся в плену в Секторе Газа.
По данным организаторов протестов, протестующих собралось более 100 тысяч человек. В свою очередь, СМИ сообщают о десятках тысяч. В полиции заявили, что одного митингующего задержали.
"Многие участники митинга в Иерусалиме выразили недоверие в то, что Нетаньяху все еще у власти, и что в стране еще не состоялись выборы, через шесть месяцев после нападения террористов ХАМАС, худшего одного нападения на страну в ее истории", — говорится в материале.
Люди, принявшие участие в протестах, установили более 100 палаток возле Кнессета, оставшись на ночлег на месте событий.
Что говорит премьер Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на вопрос о выборах заявил, что это парализует страну на восемь месяцев — "в разгар войны, за момент до победы".
"Это парализовало бы переговоры по освобождению наших заложников и положило бы конец войне до того, как цель будет полностью достигнута. Первым, кто бы приветствовал это, является ХАМАС, и этим все сказано", — подчеркнул чиновник.
Война в Израиле
Напомним, что министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что его страна нападет на Рафах, если ХАМАС не освободит израильских заложников. Для этого боевикам дали время.
Также мы сообщали, что администрация президента США тайно одобрила передачу бомб и истребителей Израиля на миллиарды долларов. США приняли такое решение, несмотря на собственные опасения относительно вероятного наступления Израиля на Рафах, расположенного на юге в Секторе Газа.
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