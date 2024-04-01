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В Израиле начались протесты — что требуют митингующие

1 апреля 2024 06:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Израиле начались протесты — что требуют митингующие
Протестующие на улицах Иерусалима. Фото: Хаим Голдберг/Flash90
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Граждане Израиля вышли на четырехдневные протесты в Иерусалиме, требуя отставки правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и проведения досрочных выборов в стране.

Об этом сообщает The Times of Israel в воскресенье, 31 марта.

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Митингующие требуют у властей страны, кроме отставки правительства и проведения выборов, согласиться на уговор об освобождении заложников, который приведет к освобождению 130 пленников, находящихся в плену в Секторе Газа.

Протестующие на улицах Иерусалима
Протестующие на улицах Иерусалима. Фото: Amos Gil/Israel Pro-Democracy Protest Movement

По данным организаторов протестов, протестующих собралось более 100 тысяч человек. В свою очередь, СМИ сообщают о десятках тысяч. В полиции заявили, что одного митингующего задержали.

Протестующие на улицах Иерусалима
Протестующие на улицах Иерусалима. Фото: Oren Alon / Pro-Democracy Protest Movement

"Многие участники митинга в Иерусалиме выразили недоверие в то, что Нетаньяху все еще у власти, и что в стране еще не состоялись выборы, через шесть месяцев после нападения террористов ХАМАС, худшего одного нападения на страну в ее истории", — говорится в материале.

Протестующие на улицах Иерусалима
Протестующие на улицах Иерусалима. Фото: Flash 90

Люди, принявшие участие в протестах, установили более 100 палаток возле Кнессета, оставшись на ночлег на месте событий.

Протестующие на улицах Иерусалима
Протестующие на улицах Иерусалима. Фото: Chaim Goldberg/Flash90

Что говорит премьер Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на вопрос о выборах заявил, что это парализует страну на восемь месяцев — "в разгар войны, за момент до победы".

"Это парализовало бы переговоры по освобождению наших заложников и положило бы конец войне до того, как цель будет полностью достигнута. Первым, кто бы приветствовал это, является ХАМАС, и этим все сказано", — подчеркнул чиновник.

Война в Израиле

Напомним, что министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что его страна нападет на Рафах, если ХАМАС не освободит израильских заложников. Для этого боевикам дали время.

Также мы сообщали, что администрация президента США тайно одобрила передачу бомб и истребителей Израиля на миллиарды долларов. США приняли такое решение, несмотря на собственные опасения относительно вероятного наступления Израиля на Рафах, расположенного на юге в Секторе Газа.

Израиль
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