США таємно схвалили додаткові поставки зброї Ізраїлю, — WP

Військові завантажують зброю в ящиках на літак. Фото: Міноборони США

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена таємно схвалила передачу бомб та винищувачів Ізраїлю на мільярди доларів.

Про це повідомляє The Washington Post у п'ятницю, 29 березня.

Читайте також:

США передають зброю Ізраїлю

За даними видання, Ізраїлю доставлять понад 1800 бомб MK84 і 500 бомб MK82, а також 25 винищувачів F-35A. США ухвалили таке рішення попри власні побоювання щодо ймовірного наступу Ізраїлю на місто Рафах, що розташоване на півдні Сектора Газа, адже це може призвести до значних втрат серед цивільного населення.

"Ми продовжуємо підтримувати право Ізраїлю на самооборону", — зазначив представник Білого дому.

У матеріалі стверджують, що авіабомбами, які мають намір передати Ізраїлю, США вже практично не користується. До того ж ці поставки американський Конгрес нібито схвалив багато років тому, а адміністрація досі не давала дозволу на їх реалізацію.

На думку представників Держдепу США, у випадку, якщо Ізраїль проведе повномасштабну військову операцію в Рафасі, де як стверджує Вашингтон, перебуває чотири батальйони ХАМАС, то це призведе до ще більшої ізоляції Ізраїлю.

Нагадаємо, що міністр воєнного кабінету Ізраїлю Бені Ганц заявив, що його країна нападе на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників. Для цього бойовикам дали час.

Також Новини.LIVE розповідали в ексклюзивному матеріалі про війну в Ізраїлі — хронологія подій, причинно-наслідкові зв'язки та що нарешті відбувається в Секторі Гази.