США тайно одобрили дополнительные поставки оружия Израилю, — WP

Военные загружают оружие в ящиках на самолет. Фото: Минобороны США

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена тайно одобрила передачу бомб и истребителей Израилю на миллиарды долларов.

Об этом сообщает The Washington Post в пятницу, 29 марта.

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По данным издания, в Израиль доставят более 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82, а также 25 истребителей F-35A. США приняли такое решение, несмотря на собственные опасения относительно вероятного наступления Израиля на город Рафах, расположенный на юге Сектора Газа, ведь это может привести к значительным потерям среди гражданского населения.

"Мы продолжаем поддерживать право Израиля на самооборону", — отметил представитель Белого дома.

В материале утверждают, что авиабомбами, которые намерены передать Израилю, США уже практически не пользуются. К тому же, эти поставки американский Конгресс якобы одобрил много лет назад, а администрация до сих пор не давала разрешения на их реализацию.

По мнению представителей Госдепа США, в случае если Израиль проведет полномасштабную военную операцию в Рафасе, где, как утверждает Вашингтон, находится четыре батальона ХАМАС, то это приведет к еще большей изоляции Израиля.

Напомним, что министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что его страна нападет на Рафах, если ХАМАС не освободит израильских заложников. Для этого боевикам дали время.

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