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США тайно одобрили дополнительные поставки оружия Израилю, — WP

30 марта 2024 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США тайно одобрили дополнительные поставки оружия Израилю, — WP
Военные загружают оружие в ящиках на самолет. Фото: Минобороны США
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена тайно одобрила передачу бомб и истребителей Израилю на миллиарды долларов.

Об этом сообщает The Washington Post в пятницу, 29 марта.

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По данным издания, в Израиль доставят более 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82, а также 25 истребителей F-35A. США приняли такое решение, несмотря на собственные опасения относительно вероятного наступления Израиля на город Рафах, расположенный на юге Сектора Газа, ведь это может привести к значительным потерям среди гражданского населения.

"Мы продолжаем поддерживать право Израиля на самооборону", — отметил представитель Белого дома.

В материале утверждают, что авиабомбами, которые намерены передать Израилю, США уже практически не пользуются. К тому же, эти поставки американский Конгресс якобы одобрил много лет назад, а администрация до сих пор не давала разрешения на их реализацию.

По мнению представителей Госдепа США, в случае если Израиль проведет полномасштабную военную операцию в Рафасе, где, как утверждает Вашингтон, находится четыре батальона ХАМАС, то это приведет к еще большей изоляции Израиля.

Напомним, что министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что его страна нападет на Рафах, если ХАМАС не освободит израильских заложников. Для этого боевикам дали время.

Также Новини.LIVE рассказывали в эксклюзивном материале о войне в Израиле — хронологии событий, причинно-следственных связях и, наконец, что происходит в Секторе Газа.

США
Израиль
война
оружие
военная помощь
помощь

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