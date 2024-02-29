Що відбувається в Ізраїлі – війна проти Хамаса

Ізраїльська армія. Фото: google.com

На 147 день війни є сенс підбити деякі підсумки, хоча кінець ще далеко. 7 жовтня Хамас відкрив скриньку Пандори і, по суті, прирік себе на знищення в Секторі Газа.

Наскільки Ізраїль близький до цього результату, що відбувається на північному кордоні з Ліваном і якою є доля заручників, — розповідає ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер.

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Війна розпочалася з несподіваного та масштабного нападу терористів із Сектору Газа на південні райони Ізраїлю (західний Негєв).

Під прикриттям масованих ракетних та мінометних обстрілів бойовики прорвали кордон, проникли в десятки населених пунктів, у тому числі два великі міста (Сдерот та Офакім) і фактично взяли над деякими з них контроль.

Напад Хамас на Ізраїль. Фото: google.com

Були також захоплені деякі військові бази поблизу кордону, у тому числі штаб дивізії "Газу", у відповідальності якого знаходився цей сектор.

1200 ізраїльтян було вбито, понад 240 захоплено в заручники, у тому числі маленькі діти. Бої з терористами тривали кілька діб, перш ніж армія зуміла відновити контроль над територією.

Оговтавшись від первісного шоку, Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі". У країні, вперше за 50 років, було оголошено стан війни.

Операція почалася з потужних повітряних та артилерійських ударів по Сектору Газа, після чого військові розпочали наземний етап війни. Армія увійшла до Гази силами піхотних та танкових обʼєднань та розпочала важкі вуличні бої з терористами.

Водночас, на північному кордоні почалися спроби прориву (всі були відбиті) та сильні обстріли з боку Лівану. Ізраїльська армія відповідала ударами з повітря та артилерійськими обстрілами.

Сектор Гази

На 147-й день війни армія досягла в Секторі вражаючих успіхів. Більшість батальйонів Хамаса (терористи сформували до початку війни 24 батальйони) розгромлені та втратили боєздатність або повністю знищені.

Армія завершує бій за місто Хан-Юнес, це на півдні анклаву, там сприятлива ситуація для ізраїльських військових. Очевидно, з присутністю Хамаса там буде покінчено найближчим часом.

Руйнування в Секторі Гази. Фото: google.com

Є активність бойовиків у північних та центральних районах Сектору, але там армія змінила тактику. Відтягнувши більшу частину сил (механізовані та танкові бригади) на територію Ізраїлю, проводить рейдові дії силами спеціальних операцій та бойових груп, ліквідуючи терористів, які з'являються у цих районах.

Фактично, під контролем Хамаса залишається лише місто Рафіах, яке стоїть на кордоні з Єгиптом. Про необхідність проведення там широкомасштабної операції говорять давно, без такої досягти головної мети війни — знищення режиму Хамаса в секторі Газа — неможливо.

Головна проблема, в яку все впирається, — наявність там мільйона біженців. У таких умовах операція може призвести до численних жертв і, відповідно, безпрецедентного тиску на єврейську державу.

Але питання, що називається, вирішується. Армія готує плани евакуації цивільних, Єгипет будує на своєму боці наметовий табір для біженців.

Тиск на Ізраїль продовжує зростати, у тому числі, з боку адміністрації Байдена, але поки не досяг настільки критичних величин, після яких продовження війни стане неможливим.

Північ Ізраїлю

Там із 8 жовтня відбувається активний обмін ударами з ліванськими терористами. Основний гравець на цьому фронті — рух Хезболла, пряме проксі Ірану.

Хезболла веде обстріли прикордонних поселень ракетами та мінометними снарядами, армія відповідає ударами з повітря та обстрілами з танків та артилерії. Ізраїльська північ спорожніла, близько 100 тисяч людей стали біженцями.

Обстріл півночі Ізраїлю. Фото: google.com

Поки що ескалація має нібито керований характер. Обидві сторони не демонструють бажання її розширювати, попри взаємні грізні заяви.

Але проблема керованої ескалації в тому, що вона легко може перерости в некеровану, а далі — у війну. Її наслідки поки що прораховуються погано, але очевидно, що з огляду на потенціал Хезболли (мінімум 150 тисяч ракет, включаючи високоточні), збитки для Ізраїлю будуть величезні, а для Лівану — фатальні. Як держава Ліван може просто припинити своє існування.

Міжнародні посередники, французи та американці, пропонують варіант з відходом Хезболли на північ у бік річки Літані, припинення вогню та переговори.

Ізраїль начебто навіть згоден, але генсек Хезболли вже зробив заяву, що жодних переговорів не буде до закінчення війни в Газі, додавши: "Скоріше можливо перенести річку Літані до кордону, ніж відвести за неї наших бійців" .

Ситуація швидко скочується у бік великої війни.

Заручники

Близько 240 осіб, включаючи дітей, жінок, людей похилого віку та іноземців, опинилися в полоні. Частину вдалося звільнити під час операції в листопаді, більше половини залишилися в полоні.

Ізраїльтяни в полоні Хамасу. Фото: google.com

Силовим шляхом удалося звільнити трьох, ще троє загинули від вогню ізраїльських військових, коли намагалися повернутись. За даними ізраїльської та американської розвідок, частина заручників у полоні загинула, але поки що достовірних підтверджень цьому немає.

Хамас, як умову для подальшого обміну, вимагає припинення бойових дій та виведення військ. Єрусалим вважає це абсолютно неприйнятним. Переговори тривають, але поки що угода не промальовується.

Очевидними є кілька речей, якщо робити висновки.

Ізраїль зіткнувся з найсерйознішою військовою кризою у своїй історії, результат якої визначить долю і навіть сам факт існування держави.

Питання з Рафіахом залишається ключовим для закінчення війни в Газі, питання з Ліваном залишається небезпечним і поки що невідомим змінним.

Доля заручників — одне з найболючіших питань для ізраїльського суспільства — теж поки що питання відкрите.