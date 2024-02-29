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Война в Израиле — что происходит в Секторе Газа, и что будет дальше

29 февраля 2024 07:03
028b0058-d495-4fdb-f313-52bb887b4000 - Сергей Ауслендер
Сергей Ауслендер
Журналист (Израиль)
Что происходит в Израиле — война против Хамаса
Израильская армия. Фото: google.com
028b0058-d495-4fdb-f313-52bb887b4000 - Сергей Ауслендер
Сергей Ауслендер
Журналист (Израиль)

На 147 день войны есть смысл подвести некоторые итоги, хотя до конца еще далеко. 7 октября Хамас открыл ящик Пандоры и, по сути, обрек себя на уничтожение в Секторе Газа.

Насколько Израиль близок к этому результату, что происходит на северной границе с Ливаном и какова судьба заложников — рассказывает израильский журналист Сергей Ауслендер.

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Война началась с неожиданного и масштабного нападения террористов из Сектора Газа на южные районы Израиля (западный Негев).

Под прикрытием массированных ракетных и минометных обстрелов, боевики прорвали границу, проникли в десятки населенных пунктов, в том числе два крупных города (Сдерот и Офаким) и фактически взяли над некоторыми из них контроль.

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Нападение Хамас на Израиль. Фото: google.com

Были также захвачены некоторые военные базы вблизи границы, в том числе штаб дивизии "Газа", в чьей ответственности находился этот сектор.

1200 израильтян были убиты, более 240 захвачены в заложники, в том числе маленькие дети. Бои с террористами продолжались несколько суток, прежде чем армия сумела восстановить контроль над территорией. 

Оправившись от первоначального шока, Израиль начал операцию "Железные мечи". В стране, впервые за 50 лет было объявлено состояние войны.

Операция началась с мощных воздушных и артиллерийских ударов по Сектору Газа, после чего военные приступили к наземному этапу войны. Армия вошла в Газу силами пехотных и танковых соединений и завязала тяжелые уличные бои с террористами.

Одновременно, на северной границе начались попытки прорыва (все были отражены) и сильные обстрелы со стороны Ливана. Израильская армия отвечала ударами с воздуха и артиллерийскими обстрелами. 

Сектор Газа

На 147 день войны армия достигла в Секторе впечатляющих успехов. Большинство батальонов Хамаса (террористы сформировали к началу войны 24 батальона) разгромлены и утратили боеспособность или полностью уничтожены.

Армия завершает сражение за город Хан-Юнес, это на юге анклава, там ситуация для израильских военных благоприятная. По всей видимости, с присутствием Хамаса там будет покончено в ближайшее время.

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Разрушения в Секторе Газы. Фото: google.com

Есть активность боевиков в северных и центральных районах сектора, но там армия изменила тактику. Оттянув большую часть сил (механизированные и танковые бригады) на территорию Израиля, проводит рейдовые действия силами специальных операций и боевых групп, ликвидируя террористов, которые появляются в этих районах. 

Фактически, под контролем Хамаса остается только город Рафиах, который стоит на границе с Египтом. О необходимости проведения там широкомасштабной операции говорят давно, без таковой достичь главной цели войны — уничтожения режима Хамаса в Секторе Газа — невозможно.

Главная проблема, в которую все упирается — наличие там миллиона беженцев. В таких условиях операция может привести к многочисленным жертвам и, соответственно, к беспрецедентному давлению на еврейское государство.

Но вопрос, что называется, решается. Армия готовит планы по эвакуации гражданских, Египет строит на своей стороне палаточный лагерь для беженцев. 

Давление на Израиль продолжает расти, в том числе, со стороны администрации Байдена, но пока не достигло настолько критических величин, после которых продолжение войны станет невозможным. 

Север Израиля

Там с 8 октября идет активный обмен ударами с ливанскими террористами. Основной игрок на этом фронте — движение Хезболла, прямое прокси Ирана.

Хезболла ведет обстрелы приграничных поселений ракетами и минометными снарядами, армия отвечает ударами с воздуха и обстрелами из танков и артиллерии. Израильский север опустел, около 100 тысяч человек стали беженцами. 

Война в Израиле — что происходит в Секторе Газа, и что будет дальше - фото 3
Обстрел севера Израиля. Фото: google.com

Пока эскалация носит как будто бы управляемый характер. Обе стороны не демонстрируют желание ее расширять, несмотря на обоюдные грозные заявления.

Но проблема управляемой эскалации в том, что она легко может перерасти в неуправляемую и тогда — война. Ее последствия пока просчитываются плохо, но очевидно, что, учитывая потенциал Хезболлы (минимум 150 тысяч ракет, включая высокоточные), ущерб для Израиля будет огромный, а для Ливана — фатальный. Как государство он может просто прекратить свое существование. 

Международные посредники, французы и американцы, предлагают вариант с отходом Хезболлы на север в сторону реки Литани, прекращение огня и переговоры.

Израиль вроде бы даже согласен, но генсек Хезболлы уже сделал заявление, что никаких переговоров не будет до окончания войны в Газе, добавив: "Скорее возможно перенести реку Литани к границе, чем отвести за нее наших бойцов".

Ситуация быстро скатывается в сторону большой войны. 

Заложники

Около 240 человек, включая детей, женщин, стариков и иностранцев, оказались в плену. Часть удалось освободить в ходе сделки в ноябре, больше половины остались в плену.

Война в Израиле — что происходит в Секторе Газа, и что будет дальше - фото 4
Израильтяне в плену у Хамаса. Фото: google.com

Силовым путем удалось освободить троих, еще трое погибли от огня израильских военных, когда пытались вернуться. По данным израильской и американской разведок, часть заложников в плену погибла, но пока достоверных подтверждений этому нет. 

Хамас, в качестве условия для дальнейшего обмена, требует прекращения боевых действий и вывода войск. Иерусалим считает это совершенно неприемлемым. Переговоры продолжаются, но пока сделка не прорисовывается.

Очевидны несколько вещей, если делать выводы. 

Израиль столкнулся с самым серьезным военным кризисом в своей истории, исход которого определит судьбу и даже сам факт существования государства.

Вопрос с Рафиахом остается ключевым для окончания войны в Газе, вопрос с Ливаном остается опасной и пока неизвестной переменной.

Судьба заложников — один из самых болезненных вопросов для израильского общества — тоже пока вопрос открытый.

Израиль
война
Сектор Газа
ХАМАС
Ливан

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