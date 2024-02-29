Война в Израиле — что происходит в Секторе Газа, и что будет дальше
На 147 день войны есть смысл подвести некоторые итоги, хотя до конца еще далеко. 7 октября Хамас открыл ящик Пандоры и, по сути, обрек себя на уничтожение в Секторе Газа.
Насколько Израиль близок к этому результату, что происходит на северной границе с Ливаном и какова судьба заложников — рассказывает израильский журналист Сергей Ауслендер.
Израиль VS Хамас: хронология событий
Война началась с неожиданного и масштабного нападения террористов из Сектора Газа на южные районы Израиля (западный Негев).
Под прикрытием массированных ракетных и минометных обстрелов, боевики прорвали границу, проникли в десятки населенных пунктов, в том числе два крупных города (Сдерот и Офаким) и фактически взяли над некоторыми из них контроль.
Были также захвачены некоторые военные базы вблизи границы, в том числе штаб дивизии "Газа", в чьей ответственности находился этот сектор.
1200 израильтян были убиты, более 240 захвачены в заложники, в том числе маленькие дети. Бои с террористами продолжались несколько суток, прежде чем армия сумела восстановить контроль над территорией.
Оправившись от первоначального шока, Израиль начал операцию "Железные мечи". В стране, впервые за 50 лет было объявлено состояние войны.
Операция началась с мощных воздушных и артиллерийских ударов по Сектору Газа, после чего военные приступили к наземному этапу войны. Армия вошла в Газу силами пехотных и танковых соединений и завязала тяжелые уличные бои с террористами.
Одновременно, на северной границе начались попытки прорыва (все были отражены) и сильные обстрелы со стороны Ливана. Израильская армия отвечала ударами с воздуха и артиллерийскими обстрелами.
Сектор Газа
На 147 день войны армия достигла в Секторе впечатляющих успехов. Большинство батальонов Хамаса (террористы сформировали к началу войны 24 батальона) разгромлены и утратили боеспособность или полностью уничтожены.
Армия завершает сражение за город Хан-Юнес, это на юге анклава, там ситуация для израильских военных благоприятная. По всей видимости, с присутствием Хамаса там будет покончено в ближайшее время.
Есть активность боевиков в северных и центральных районах сектора, но там армия изменила тактику. Оттянув большую часть сил (механизированные и танковые бригады) на территорию Израиля, проводит рейдовые действия силами специальных операций и боевых групп, ликвидируя террористов, которые появляются в этих районах.
Фактически, под контролем Хамаса остается только город Рафиах, который стоит на границе с Египтом. О необходимости проведения там широкомасштабной операции говорят давно, без таковой достичь главной цели войны — уничтожения режима Хамаса в Секторе Газа — невозможно.
Главная проблема, в которую все упирается — наличие там миллиона беженцев. В таких условиях операция может привести к многочисленным жертвам и, соответственно, к беспрецедентному давлению на еврейское государство.
Но вопрос, что называется, решается. Армия готовит планы по эвакуации гражданских, Египет строит на своей стороне палаточный лагерь для беженцев.
Давление на Израиль продолжает расти, в том числе, со стороны администрации Байдена, но пока не достигло настолько критических величин, после которых продолжение войны станет невозможным.
Север Израиля
Там с 8 октября идет активный обмен ударами с ливанскими террористами. Основной игрок на этом фронте — движение Хезболла, прямое прокси Ирана.
Хезболла ведет обстрелы приграничных поселений ракетами и минометными снарядами, армия отвечает ударами с воздуха и обстрелами из танков и артиллерии. Израильский север опустел, около 100 тысяч человек стали беженцами.
Пока эскалация носит как будто бы управляемый характер. Обе стороны не демонстрируют желание ее расширять, несмотря на обоюдные грозные заявления.
Но проблема управляемой эскалации в том, что она легко может перерасти в неуправляемую и тогда — война. Ее последствия пока просчитываются плохо, но очевидно, что, учитывая потенциал Хезболлы (минимум 150 тысяч ракет, включая высокоточные), ущерб для Израиля будет огромный, а для Ливана — фатальный. Как государство он может просто прекратить свое существование.
Международные посредники, французы и американцы, предлагают вариант с отходом Хезболлы на север в сторону реки Литани, прекращение огня и переговоры.
Израиль вроде бы даже согласен, но генсек Хезболлы уже сделал заявление, что никаких переговоров не будет до окончания войны в Газе, добавив: "Скорее возможно перенести реку Литани к границе, чем отвести за нее наших бойцов".
Ситуация быстро скатывается в сторону большой войны.
Заложники
Около 240 человек, включая детей, женщин, стариков и иностранцев, оказались в плену. Часть удалось освободить в ходе сделки в ноябре, больше половины остались в плену.
Силовым путем удалось освободить троих, еще трое погибли от огня израильских военных, когда пытались вернуться. По данным израильской и американской разведок, часть заложников в плену погибла, но пока достоверных подтверждений этому нет.
Хамас, в качестве условия для дальнейшего обмена, требует прекращения боевых действий и вывода войск. Иерусалим считает это совершенно неприемлемым. Переговоры продолжаются, но пока сделка не прорисовывается.
Очевидны несколько вещей, если делать выводы.
Израиль столкнулся с самым серьезным военным кризисом в своей истории, исход которого определит судьбу и даже сам факт существования государства.
Вопрос с Рафиахом остается ключевым для окончания войны в Газе, вопрос с Ливаном остается опасной и пока неизвестной переменной.
Судьба заложников — один из самых болезненных вопросов для израильского общества — тоже пока вопрос открытый.
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