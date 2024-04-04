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Иран может напасть Израиль в ближайшие сутки, — СМИ

4 апреля 2024 02:54
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Иран может напасть Израиль в ближайшие сутки, — СМИ
Спасатели тушат пожар после удара по посольству Ирана. Фото: REUTERS
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Иран может напасть на Израиль в течение 48 часов. Между тем, Израиль объявил мобилизацию для операторов ПВО, а железный купол и привел ВВС в полную боевую готовность.

Об этом в среду, 3 апреля, сообщает Vox News.

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ЦРУ уже проинформировало о вероятной атаке руководство Израиля.

Отмечается, что ЦАХАЛ отнесся к информации как крайне серьезной и уже объявил мобилизацию резервистов, в частности, операторов ПВО Железный купол. Они находятся в ожидании атаки.

"В регионе уже начались проблемы с GPS", - сообщает издание.

Журналисты напоминают, что ранее чиновники Ирана заявляли, что их страна "имеет полное право ответить на нападение Израиля на их консульство".

Как сообщает ливанский панарабский спутниковый новостной телеканал Al Mayadeen, Иран планирует осуществить комбинированную атаку "дождем" беспилотников и ракет со своих баз в стратегических местах в Израиле.

Напомним, что граждане Израиля вышли на четырехдневные протесты в Иерусалиме, требуя отставки правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху и проведения досрочных выборов в стране.

Ранее мы писали, что Израиль последовательно уничтожает предводителей ХАМАСа.

Иран
Израиль
война
атака

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