США находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки со стороны Ирана

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Соединенные Штаты Америки находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана на израильские или американские активы в регионе. Там считают, что это может произойти в ответ на удар Израиля по иранскому посольству в Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова американского чиновника в субботу, 6 апреля.

Читайте также:

США в состоянии повышенной готовности

"Мы, безусловно, находимся в состоянии повышенной бдительности", — сказал чиновник, подтверждая сообщение, в котором говорилось, что атака может произойти уже на следующей неделе.

В понедельник, 1 апреля, израильские военные самолеты атаковали посольство Ирана в Дамаске. Это привело к гибели иранского военного командира Мохаммада Реза Захеди и ознаменовало значительную эскалацию конфликта между Израилем и его региональными противниками.

Иран заявил, что оставляет за собой право "на решительный ответ".

В четверг, 4 апреля, президент США Джо Байден обсудил угрозу во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"С тех пор наши команды находятся в регулярном и непрерывном контакте. Соединенные Штаты полностью поддерживают защиту Израиля от угроз со стороны Ирана", — заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Напомним, авиационный удар уничтожил иранское посольство в столице Сирии Дамаске, который, по сообщениям сирийских и иранских медиа, был совершен Израилем. В СМИ этот удар называют "поразительно очевидной эскалацией конфликта" на Ближнем Востоке.

Также из-за угрозы риска вооруженного нападения Ирана на Израиль там уже блокируют GPS, чтобы нарушить возможную работу ракет и беспилотников. Кроме того, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о прекращении всех отпусков для солдат, служащих в боевых частях. Их отзывают обратно в части.