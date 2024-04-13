Низка країн закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Ізраїлю — яка причина

Люди в аеропорту Ізраїлю. Ілюстративне фото: Avshalom Sassoni

Сполучені Штати Америки, Польща та Німеччина закликали своїх громадян не здійснювати поїздки на Близький Схід, зокрема, в Ізраїль. А громадян, які вже перебувають там, просять утриматися від поїздок за межі великих міст.

Про це пишуть на офіційних сторінках МЗС Німеччини, Польщі та агенство Reuters.

Читайте також:

Загроза нападу Ірану на Ізраїль

"Існує попередження щодо подорожей до Ірану, Ізраїлю та палестинських територій — щодо Ірану німців також просять покинути країну", — йдеться у повідомлені МЗС Німеччини.

Скриншот допису МЗС Німеччини

У зовнішньополітичному відомстві Польщі також попередили своїх громадян про небезпеку поїздок та перебування в Ізраїлі, на палестинських територіях та Лівані.

"Не можна виключати можливість раптової ескалації бойових дій, що спричинить значні труднощі з виїздом з трьох країн", — зазначають в МЗС.

Там додали, що можлива ескалація може призвести до значних обмежень повітряного сполучення та неможливості перетину наземних прикордонних переходів.

Скриншот допису МЗС Польщі

Про застереження від американського уряду для громадян США, що працюють в Ізраїлю, писало Reuters.

"З міркувань безпеки урядовим службовцям США та членам їхніх сімей заборонено виїжджати за межі Тель-Авіва, Єрусалиму і Беер-Шеви до подальших розпоряджень", — попередили там.

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав Іран не атакувати Ізраїль. За його словами, ситуація між країнами загострюється.

Також Bloomberg з посиланням на джерела у ЦРУ писало, що в Ізраїлі готуються до відбиття потенційного удару з боку Ірану.