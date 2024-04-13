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Низка країн закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Ізраїлю — яка причина

13 квітня 2024 09:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Низка країн закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Ізраїлю — яка причина
Люди в аеропорту Ізраїлю. Ілюстративне фото: Avshalom Sassoni
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сполучені Штати Америки, Польща та Німеччина закликали своїх громадян не здійснювати поїздки на Близький Схід, зокрема, в Ізраїль. А громадян, які вже перебувають там, просять утриматися від поїздок за межі великих міст.

Про це пишуть на офіційних сторінках МЗС НімеччиниПольщі та агенство Reuters.

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"Існує попередження щодо подорожей до Ірану, Ізраїлю та палестинських територій — щодо Ірану німців також просять покинути країну", — йдеться у повідомлені МЗС Німеччини.

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Скриншот допису МЗС Німеччини

У зовнішньополітичному відомстві Польщі також попередили своїх громадян про небезпеку поїздок та перебування в Ізраїлі, на палестинських територіях та Лівані.

"Не можна виключати можливість раптової ескалації бойових дій, що спричинить значні труднощі з виїздом з трьох країн", — зазначають в МЗС.

Там додали, що можлива ескалація може призвести до значних обмежень повітряного сполучення та неможливості перетину наземних прикордонних переходів.

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Скриншот допису МЗС Польщі

Про застереження від американського уряду для громадян США, що працюють в Ізраїлю, писало Reuters.

"З міркувань безпеки урядовим службовцям США та членам їхніх сімей заборонено виїжджати за межі Тель-Авіва, Єрусалиму і Беер-Шеви до подальших розпоряджень", — попередили там.

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав Іран не атакувати Ізраїль. За його словами, ситуація між країнами загострюється.

Також Bloomberg з посиланням на джерела у ЦРУ писало, що в Ізраїлі готуються до відбиття потенційного удару з боку Ірану.

Польща
США
Іран
Німеччина
Ізраїль
війна
напад

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