Ряд стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Израиль — какая причина

Люди в аэропорту Израиля. Иллюстративное фото: Avshalom Sassoni

Соединенные Штаты Америки, Польша и Германия призвали своих граждан не совершать поездки на Ближний Восток, в частности, в Израиль. А граждан, которые уже находящихся там, просят воздержаться от поездок за пределы крупных городов.

Об этом пишут на официальных страницах МИД Германии, Польши и агентство Reuters.

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"Существует предупреждение о путешествиях в Иран, Израиль и палестинские территории — в отношении Ирана немцев также просят покинуть страну", — говорится в сообщении МИД Германии.

Скриншот поста МИД Германии

Во внешнеполитическом ведомстве Польши также предупредили своих граждан об опасности поездок и пребывания в Израиле, палестинских территориях и Ливане.

"Нельзя исключать возможность внезапной эскалации боевых действий, что повлечет за собой значительные трудности с выездом из трех стран", — отмечают в МИД.

Там добавили, что возможная эскалация может привести к значительным ограничениям воздушного сообщения и невозможности пересечения наземных пограничных переходов.

Скриншот поста МИД Польши

Об предупреждениях от американского правительства для граждан США, которые работают в Израиле, писало Reuters.

"Из соображений безопасности правительственным служащим США и членам их семей запрещено выезжать за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беер-Шевы в дальнейшие распоряжения", — предупредили там.

Напомним, президент США Джо Байден призвал Иран не атаковать Израиль. По его словам, ситуация между странами обостряется.

Также Bloomberg со ссылкой на источники ЦРУ писало, что в Израиле готовятся к отражению потенциального удара со стороны Ирана.