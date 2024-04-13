Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Ряд стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Израиль — какая причина arrow

Ряд стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Израиль — какая причина

13 апреля 2024 09:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ряд стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Израиль — какая причина
Люди в аэропорту Израиля. Иллюстративное фото: Avshalom Sassoni
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Соединенные Штаты Америки, Польша и Германия призвали своих граждан не совершать поездки на Ближний Восток, в частности, в Израиль. А граждан, которые уже находящихся там, просят воздержаться от поездок за пределы крупных городов.

Об этом пишут на официальных страницах МИД Германии, Польши и агентство Reuters.

Читайте также:

Угроза нападения Ирана на Израиль

"Существует предупреждение о путешествиях в Иран, Израиль и палестинские территории — в отношении Ирана немцев также просят покинуть страну", — говорится в сообщении МИД Германии.

null
Скриншот поста МИД Германии

Во внешнеполитическом ведомстве Польши также предупредили своих граждан об опасности поездок и пребывания в Израиле, палестинских территориях и Ливане.

"Нельзя исключать возможность внезапной эскалации боевых действий, что повлечет за собой значительные трудности с выездом из трех стран", — отмечают в МИД.

Там добавили, что возможная эскалация может привести к значительным ограничениям воздушного сообщения и невозможности пересечения наземных пограничных переходов.

null
Скриншот поста МИД Польши

Об предупреждениях от американского правительства для граждан США, которые работают в Израиле, писало Reuters.

"Из соображений безопасности правительственным служащим США и членам их семей запрещено выезжать за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беер-Шевы в дальнейшие распоряжения", — предупредили там.

Напомним, президент США Джо Байден призвал Иран не атаковать Израиль. По его словам, ситуация между странами обостряется.

Также Bloomberg со ссылкой на источники ЦРУ писало, что в Израиле готовятся к отражению потенциального удара со стороны Ирана.

Польша
США
Иран
Германия
Израиль
война
нападение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый