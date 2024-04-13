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Иордания закрывает воздушное пространство из-за угрозы атак Ирана на Израиль

13 апреля 2024 22:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Иордания закрывает воздушное пространство из-за угрозы атак Ирана на Израиль
Самолеты в небе. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Соседняя с Израилем страна решила временно закрыть свое воздушное пространство на фоне угрозы нападения Ирана. Речь идет об Иордании.

Об этом сообщает Alarabiya News в субботу, 13 апреля.

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"Иордания временно закроет свое воздушное пространство, начиная с вечера субботы, для всех прибывающих, улетающих и транзитных самолетов", — говорится в сообщении.

В настоящее время армия обороны Израиля находится в полной боевой готовности.

Напомним, 12 апреля боевики "Хезболлы" с территории Ливана запустили по северу Израиля более 50 ракет. В регионе прозвучали сирены, а также сработала система противоракетной обороны "Железный купол".

Также Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал Иран не атаковать Израиль. По его словам, ситуация между странами обостряется.

Иран
Израиль
самолеты
опасность

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