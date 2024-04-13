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Міністр оборони Ізраїлю проводить екстрену нараду — у небо підняли прем'єрський літак

13 квітня 2024 23:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міністр оборони Ізраїлю проводить екстрену нараду — у небо підняли прем'єрський літак
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант проводить екстрену нараду. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант проводить екстрену нараду з командним складом Збройних сил. Наразі всі війська перебувають у стані повної бойової готовності.

Про це повідомляє Sky News у суботу, 13 квітня.

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Що відбувається в Ізраїлі

За інформацію Сполучених Штатів Америки, напад Ірану на Ізраїль може статись сьогодні вночі або завтра зранку. 

Ізраїльські військові заявляють, що перебувають у "повній бойовій готовності" через загрозу іранського нападу, повідомляючи, що десятки літаків піднято в повітря в рамках забезпечення готовності. 

Також Ізраїль закриває всі освітні установи в країні та обмежує збори людей до 1000 осіб.

Наразі в небо підняли прем'єрський літак. Він побудований для Біньяміна Нетаньяху, однак ніколи не використовувався офіційно.

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Літак над Ізраїлем. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 квітня бойовики "Хезболли" з території Лівану запустили по півночі Ізраїлю понад 50 ракет. В регіоні пролунали сирени, а також спрацювала система протиракетної оборони "Залізний купол". 

Також Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Іран не атакувати Ізраїль. За його словами, ситуація між країнами загострюється.

Сусідня з Ізраїлем країна вирішила тимчасово закрити свій повітряний простір на тлі загрози нападу Ірану. Йдеться про Йорданію.

Додамо, Іран запустив безпілотники по Ізраїлю. Йдеться про дрони-камікадзе.

США
Іран
Ізраїль
Міноборони
літак
напад

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