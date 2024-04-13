Министр обороны Израиля проводит экстренное совещание — в небо подняли премьерский самолет

Министр обороны Израиля Йоав Галант проводит экстренное совещание. Фото: скриншот с видео

Министр обороны Израиля Йоав Галант проводит экстренное совещание с командным составом Вооруженных сил. Все войска находятся в состоянии полной боевой готовности.

Об этом сообщает Sky News в субботу, 13 апреля.

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Что происходит в Израиле

По информации Соединенных Штатов Америки, нападение Ирана на Израиль может произойти сегодня ночью или завтра утром.

Израильские военные заявляют, что находятся в "полной боевой готовности" из-за угрозы иранского нападения, сообщая, что десятки самолетов подняты в воздух в рамках обеспечения готовности.

Израиль также закрывает все образовательные учреждения в стране и ограничивает собрание людей до 1000 человек.

В небо подняли премьерский самолет. Он построен для Биньямина Нетаньяху, однако никогда не использовался официально.

Самолет над Израилем. Фото: скриншот

Напомним, 12 апреля боевики "Хезболлы" с территории Ливана запустили по северу Израиля более 50 ракет. В регионе прозвучали сирены, а также сработала система противоракетной обороны "Железный купол".

Также Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал Иран не атаковать Израиль. По его словам, ситуация между странами обостряется.

Соседняя с Израилем страна решила временно закрыть свое воздушное пространство на фоне угрозы нападения на Иран. Речь идет об Иордании.