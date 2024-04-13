Іран запустив безпілотники по Ізраїлю — що відомо

Іранські безпілотники. Фото: irdiplomacy.ir

Іран запустив безпілотники по Ізраїлю. Йдеться про дрони-камікадзе.

Про це повідомляє The Jerusalem Post у суботу, 13 березня.

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Запуск безпілотників на Ізраїль

Відомо, що безпілотники будуть летіти близько 8 годин до Ізраїлю.

"Десятки безпілотників підняті в повітря з Ірану в напрямку Ізраїлю", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 12 квітня бойовики "Хезболли" з території Лівану запустили по півночі Ізраїлю понад 50 ракет. В регіоні пролунали сирени, а також спрацювала система протиракетної оборони "Залізний купол".

Також Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Іран не атакувати Ізраїль. За його словами, ситуація між країнами загострюється.

Додамо, сусідня з Ізраїлем країна вирішила тимчасово закрити свій повітряний простір на тлі загрози нападу Ірану. Йдеться про Йорданію.