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Иран запустил беспилотники по Израилю — что известно

13 апреля 2024 22:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Иран запустил беспилотники по Израилю — что известно
Иранские беспилотники. Фото: irdiplomacy.ir
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Иран запустил беспилотники по Израилю. Речь идет о дронах-камикадзе.

Об этом сообщает The Jerusalem Post в субботу, 13 марта.

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Известно, что беспилотники будут лететь около 8 часов до Израиля.

"Десятки беспилотников подняты в воздух из Ирана в направлении Израиля", — говорится в материале.

Напомним, 12 апреля боевики "Хезболлы" с территории Ливана запустили по северу Израиля более 50 ракет. В регионе прозвучали сирены, а также сработала система противоракетной обороны "Железный купол".

Также Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал Иран не атаковать Израиль. По его словам, ситуация между странами обостряется.

Добавим, соседняя с Израилем страна решила временно закрыть свое воздушное пространство на фоне угрозы нападения Ирана. Речь идет об Иордании.

Иран
Израиль
война
беспилотники

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