Иран запустил беспилотники по Израилю — что известно

Иранские беспилотники. Фото: irdiplomacy.ir

Иран запустил беспилотники по Израилю. Речь идет о дронах-камикадзе.

Об этом сообщает The Jerusalem Post в субботу, 13 марта.

Читайте также:

Запуск беспилотников в Израиль

Известно, что беспилотники будут лететь около 8 часов до Израиля.

"Десятки беспилотников подняты в воздух из Ирана в направлении Израиля", — говорится в материале.

Напомним, 12 апреля боевики "Хезболлы" с территории Ливана запустили по северу Израиля более 50 ракет. В регионе прозвучали сирены, а также сработала система противоракетной обороны "Железный купол".

Также Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал Иран не атаковать Израиль. По его словам, ситуация между странами обостряется.

Добавим, соседняя с Израилем страна решила временно закрыть свое воздушное пространство на фоне угрозы нападения Ирана. Речь идет об Иордании.