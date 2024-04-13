Спикер ЦАХАЛа подтвердил иранскую атаку дронами на Израиль

Спикер ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари. Фото: скриншот

Спикер ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари подтвердил, что десятки беспилотников, запущенных из Ирана, направляются в Израиль. По его словам, Военно-воздушные силы отслеживают дроны.

Об этом сообщает The Times of Israel в субботу, 13 апреля.

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Хагари заявил, что иранским БпЛА понадобится несколько часов, чтобы долететь до Израиля.

По его словам, будут перебои с GPS, поскольку военные работают над перехватом дронов.

Если будут какие-то дополнительные атаки, требующие отдельного предупреждения, ЦАХАЛ проинформирует общественность.

Хагари отметил, что сирены будут включаться только тогда, когда дроны войдут в воздушное пространство Израиля в соответствующих местах. По его словам, ЦАХАЛ будет работать над тем, чтобы перехватить цели как можно раньше.

Напомним, соседняя с Израилем страна решила временно закрыть свое воздушное пространство на фоне угрозы нападения Ирана. Речь идет об Иордании.

Также Иран запустил беспилотники по Израилю. Речь идет о дронах-камикадзе.

Добавим, министр обороны Израиля Йоав Галант проводит экстренное совещание с командным составом Вооруженных сил. Все войска находятся в состоянии полной боевой готовности.