Прем'єр Ізраїлю заявив, що його країна багато років готувалася до прямого нападу Ірану
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна багато років готувалася до можливості прямого нападу з боку Ірану. За його словами, Ізраїль готовий до будь-якого розвитку подій.
Про це повідомляє The Times of Israel у суботу, 13 квітня.
Ізраїль готовий до атаки з боку Ірану
"Громадяни Ізраїлю останні роки, а тим більше в останні тижні, Ізраїль готувався до можливості прямого нападу з боку Ірану", — говорить прем'єр.
За його словами, оборонні системи розгорнуті. та Ізраїль готовий до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в нападі.
"Ми вдячні США за те, що вони стоять на боці Ізраїлю, а також за підтримку Великої Британії, Франції та багатьох інших країн", — зазначив Нетаньягу.
Він заявив, що країна буде рішуче захищатися від будь-якої загрози.
Нагадаємо, сусідня з Ізраїлем країна вирішила тимчасово закрити свій повітряний простір на тлі загрози нападу Ірану. Йдеться про Йорданію.
Також Іран запустив безпілотники по Ізраїлю. Йдеться про дрони-камікадзе.
Додамо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант проводить екстрену нараду з командним складом Збройних сил. Наразі всі війська перебувають у стані повної бойової готовності.
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