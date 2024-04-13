Премьер Израиля заявил, что его страна много лет готовилась к прямому нападению Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна много лет готовилась к возможности прямого нападения со стороны Ирана. По его словам, Израиль готов к любому развитию событий.
Об этом сообщает The Times of Israel в субботу, 13 апреля.
Израиль готов к атаке со стороны Ирана.
"Граждане Израиля в последние годы, а тем более в последние недели, Израиль готовился к возможности прямого нападения со стороны Ирана", — говорит премьер.
По его словам, оборонные системы развернуты, и Израиль готов к любому сценарию как в обороне, так и в нападении.
"Мы благодарны США за то, что они стоят на стороне Израиля, а также за поддержку Великобритании, Франции и многих других стран", — отметил Нетаньяху.
Он заявил, что страна будет решительно защищаться от какой-либо угрозы.
Напомним, соседняя с Израилем страна решила временно закрыть свое воздушное пространство на фоне угрозы нападения Ирана. Речь идет об Иордании.
Также Иран запустил беспилотники по Израилю. Речь идет о дронах-камикадзе.
Добавим, министр обороны Израиля Йоав Галант проводит экстренное совещание с командным составом Вооруженных сил. Все войска находятся в состоянии полной боевой готовности.
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