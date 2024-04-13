Премьер Израиля заявил, что его страна много лет готовилась к прямому нападению Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: скриншот с видео

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна много лет готовилась к возможности прямого нападения со стороны Ирана. По его словам, Израиль готов к любому развитию событий.

Об этом сообщает The Times of Israel в субботу, 13 апреля.

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Израиль готов к атаке со стороны Ирана.

"Граждане Израиля в последние годы, а тем более в последние недели, Израиль готовился к возможности прямого нападения со стороны Ирана", — говорит премьер.

По его словам, оборонные системы развернуты, и Израиль готов к любому сценарию как в обороне, так и в нападении.

"Мы благодарны США за то, что они стоят на стороне Израиля, а также за поддержку Великобритании, Франции и многих других стран", — отметил Нетаньяху.

Он заявил, что страна будет решительно защищаться от какой-либо угрозы.

Напомним, соседняя с Израилем страна решила временно закрыть свое воздушное пространство на фоне угрозы нападения Ирана. Речь идет об Иордании.

Также Иран запустил беспилотники по Израилю. Речь идет о дронах-камикадзе.

Добавим, министр обороны Израиля Йоав Галант проводит экстренное совещание с командным составом Вооруженных сил. Все войска находятся в состоянии полной боевой готовности.