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Закрили школи і дитсадки — напередодні Ізраїль запровадив безпекові обмеження

14 квітня 2024 00:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В Ізраїлі закрили школи та дидсадки перед нападом Ірану, які іще діють обмеження
Ізраїльські школярі на занятті. Фото ілюстративне: schechtermanhattan.org
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В Ізраїлі закрили школи та дитсадки. Такі безпекові обмеження в країні запровадили незадового до атаки Ірану. Заборона діятиме до вечора понеділка. 

Про це у суботу, 13 квітня, під час пресконференції заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, пише видання Times of Israel

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За словами Хагарі, з міркувань безпеки в Ізраїлі навчальні заклади повністю призупинили освітню діяльність. Більшість з них зараз не працюють через свято Песах. Тому обмеження стосується шкільних екскурсій і таборів.

Також обмеження поширюється на масові зібрання до 1000 осіб. У деяких районах, наприклад поблизу кордону з Газою та Ліваном, уже діють суворіші правила.

Обмеження діятимуть по всьому Ізраїлю до 23:00 понеділка, 15 квітня.

Нагадаємо, через загрозу з боку Ірану Міністр оборони Ізраїлю провів екстрену нараду. У небо підняли прем'єрський літак. 

Також ми писали, що 14 квітня Іран запустив дрони-каміказде по Ізраїлю.

Іран
Ізраїль
війна
школи
безпілотники
безпека
ракетний удар
обмеження

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