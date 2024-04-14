В Ізраїлі закрили школи та дидсадки перед нападом Ірану, які іще діють обмеження

Ізраїльські школярі на занятті. Фото ілюстративне: schechtermanhattan.org

В Ізраїлі закрили школи та дитсадки. Такі безпекові обмеження в країні запровадили незадового до атаки Ірану. Заборона діятиме до вечора понеділка.

Про це у суботу, 13 квітня, під час пресконференції заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, пише видання Times of Israel.

Читайте також:

Скільки часу і в яких районах Ізраїлю будуть обмеження

За словами Хагарі, з міркувань безпеки в Ізраїлі навчальні заклади повністю призупинили освітню діяльність. Більшість з них зараз не працюють через свято Песах. Тому обмеження стосується шкільних екскурсій і таборів.

Також обмеження поширюється на масові зібрання до 1000 осіб. У деяких районах, наприклад поблизу кордону з Газою та Ліваном, уже діють суворіші правила.

Обмеження діятимуть по всьому Ізраїлю до 23:00 понеділка, 15 квітня.

Нагадаємо, через загрозу з боку Ірану Міністр оборони Ізраїлю провів екстрену нараду. У небо підняли прем'єрський літак.

Також ми писали, що 14 квітня Іран запустив дрони-каміказде по Ізраїлю.