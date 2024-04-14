Иран может атаковать Израиль, которые ввели ограничения в Израиле

Израильские школьники на занятии. Фото иллюстративное: schechtermanhattan.org

В Израиле закрыли школы и детсады. Такие ограничения безопасности в стране ввели незадового до атаки Ирана. Запрет будет действовать до вечера понедельника.

Об этом в субботу, 13 апреля, во время пресс-конференции заявил спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, пишет издание Times of Israel.

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По словам Хагари, из соображений безопасности в Израиле учебные заведения полностью приостановили образовательную деятельность. Большинство из них сейчас не работают из-за праздника Песах. Поэтому ограничение касается школьных экскурсий и лагерей.

Также ограничение распространяется на массовые собрания до 1000 человек. В некоторых районах, например вблизи границы с Газой и Ливаном, уже действуют более строгие правила.

Ограничения будут действовать по всему Израилю до 23:00 в понедельник, 15 апреля.

Напомним, из-за угрозы со стороны Ирана Министр обороны Израиля провел экстренное совещание. В небо подняли премьерский самолет.

Также мы писали, что 14 апреля Иран запустил дроны-камиказде по Израилю.