Иран может атаковать Израиль, которые ввели ограничения в Израиле

Закрыли школы и детсады — накануне Израиль ввел ограничения в целях безопасности
В Израиле закрыли школы и детсады. Такие ограничения безопасности в стране ввели незадового до атаки Ирана. Запрет будет действовать до вечера понедельника.
Об этом в субботу, 13 апреля, во время пресс-конференции заявил спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, пишет издание Times of Israel.
Сколько времени и в каких районах Израиля будут ограничения
По словам Хагари, из соображений безопасности в Израиле учебные заведения полностью приостановили образовательную деятельность. Большинство из них сейчас не работают из-за праздника Песах. Поэтому ограничение касается школьных экскурсий и лагерей.
Также ограничение распространяется на массовые собрания до 1000 человек. В некоторых районах, например вблизи границы с Газой и Ливаном, уже действуют более строгие правила.
Ограничения будут действовать по всему Израилю до 23:00 в понедельник, 15 апреля.
Напомним, из-за угрозы со стороны Ирана Министр обороны Израиля провел экстренное совещание. В небо подняли премьерский самолет.
Также мы писали, что 14 апреля Иран запустил дроны-камиказде по Израилю.
Читайте Новини.LIVE!