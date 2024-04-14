Реакция мира на атаку Ирана по Израилю

Израиль во время обстрела. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Европейском Союзе осудили атаки Ирана на Израиль, а в Египте призвали стороны конфликта к максимальному воздержанию.

Реакции правительств и высоких представителей разных стран мира появились сегодня, 14 апреля, в СМИ после нападения Ирана на Израиль.

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Серьезная угроза региональной безопасности

Обеспокоенность в связи с нападением на Израиль выразили в МИДе Египта. В то же время в министерстве призывают обе страны к максимальному воздержанию, чтобы избежать еще большей нестабильности и напряженности в регионе.

Осудил действия Ирана британский премьер-министр Риши Сунак: "Я решительно осуждаю безрассудную атаку иранского режима на Израиль. Эти удары могут привести к обострению напряженности и дестабилизации обстановки в регионе. Иран вновь продемонстрировал, что он намерен сеять хаос на собственном заднем "дворе" .

Скриншот из Twitter/Rishi Sunak

"Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности", — написал в своем Twitter (X) Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Скриншот из Twitter/Josep Borrel Fontelles

В Министерстве иностранных дел Франции заявили о солидарности с Израилем. "Франция решительно осуждает нападение Ирана на Израиль. Решившись на такую беспрецедентную акцию, Иран переступает новый порог в своих дестабилизирующих действиях и повышает риск военной эскалации", — написал в Twitter (X) глава МИД Стефан Сежурне.

Скриншот из Twitter/Stéphane Séjourné

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в своем стиле: "Если бы я был президентом, я бы не допустил атаки на Израиль".

Скриншот из Twitter/Donald J.Trump

В то же время действующий Президент Соединенных Штатов Джо Байден написал: "Я только что встретился со своей командой по вопросам национальной безопасности, чтобы получить актуальную информацию об атаках Ирана на Израиль. Наша приверженность безопасности Израиля от угроз со стороны Ирана и его доверенных лиц непоколебима".

Скриншот из Twitter/President Biden

Напомним, несколько стран закрыли свое небо из-за атаки Ирана на Израиль.

Также в США заявили, что на Израиль будет запущено около 500 дронов и ракет.