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У США вважають, що на Ізраїль буде запущено близько 500 дронів та ракет, — ЗМІ

14 квітня 2024 01:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У США вважають, що на Ізраїль буде запущено близько 500 дронів та ракет, — ЗМІ
Пуски ракет. Фото: Global Look Press
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Посадовці Сполучених Штатів Америки вважають, що по Ізраїлю запустять від 400 до 500 безпілотників і ракет. Цілі летітимуть з Іраку, Сирії, Лівану, хуситів та Ірану. 

Про це повідомляє ABC News у неділю, 14 квітня.

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За інформацією високопоставленого американського чиновника, на якого посилається видання, "на Ізраїль буде запущено від 400 до 500 безпілотників і ракет з Іраку, Сирії, південного Лівану та хуситів, але основна частина буде запущена з Ірану".

Посадовець уточнив, що безпілотники Іран використовує такі ж, якими Росія атакує Україну.

Своєю чергою Армія оборони Ізраїлю повідомляє про понад 100 ударних дронів, запущених Іраном. Однак військові запевняють, що в небі чергують їхні літаки, крім того, країна має план.

"Десятки літаків ВПС Ізраїлю також перебувають у повітрі, і, згідно з ЦАХАЛом, разом із Центральним командуванням США було розроблено спільний оперативний план", — зазначив ЦАХАЛ.

Нагадаємо, що Іран запустив дрони-камікадзе по Ізраїлю. Прогнозують, що безпілотники будуть летіти близько 8 годин.

Також ми писали, що сусідні з Ізраїлем країни повідомили про закриття свого повітряного простору через напад Ірану на Ізраїль.

Додамо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна готова до будь-якого розвитку подій, адже багато років готувалася до можливості прямого нападу з боку Ірану.

США
Іран
Ізраїль
безпілотники
обстріли
ракети
атака

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