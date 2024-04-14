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В США считают, что на Израиль будут запущены около 500 дронов и ракет, — СМИ

14 апреля 2024 01:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В США считают, что на Израиль будут запущены около 500 дронов и ракет, — СМИ
Пуск ракет. Фото: Global Look Press
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Чиновники Соединенных Штатов Америки считают, что по Израилю запустят от 400 до 500 беспилотников и ракет. Цели будут лететь из Ирака, Сирии, Ливана, хуситов и Ирана.

Об этом сообщает ABC News в воскресенье, 14 апреля.

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По информации высокопоставленного американского чиновника, на которого ссылается издание, "на Израиль будут запущены от 400 до 500 беспилотников и ракет из Ирака, Сирии, южного Ливана и хуситов, но основная часть будет запущена из Ирана".

Чиновник уточнил, что беспилотники Иран использует такие же, какими Россия атакует Украину.

В свою очередь Армия обороны Израиля сообщает о более 100 ударных дронов, запущенных Ираном. Однако военные уверяют, что в небе дежурят их самолеты, кроме того, у страны есть план.

"Десятки самолетов ВВС Израиля также находятся в воздухе, и, согласно ЦАХАЛу, вместе с Центральным командованием США был разработан совместный оперативный план", — отметил ЦАХАЛ.

Напомним, что Иран запустил дроны-камикадзе по Израилю. Прогнозируют, что беспилотники будут лететь около 8 часов.

Также мы писали, что соседние с Израилем страны сообщили о закрытии своего воздушного пространства из-за нападения Ирана на Израиль.

Добавим, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова к любому развитию событий, ведь многие годы готовилась к возможности прямого нападения со стороны Ирана.

США
Иран
Израиль
беспилотники
обстрелы
ракеты
атака

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