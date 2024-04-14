В Израиле обещают "значительный ответ" Ирану из-за нападения на страну
Израиль планирует "существенный ответ" на беспрецедентные пуски иранских беспилотников на свою территорию в ночь на воскресенье, 14 апреля.
Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на анонимного израильского чиновника.
Израиль обещает ответ Ирану
"Израиль планирует "существенный ответ" на беспрецедентный залп иранского беспилотника против него, цитируем неназванного высокопоставленного израильского чиновника", — отмечает издание.
По данным Times of Israel, ответ Израиля будет скоординирован с союзниками. Об этом страна сообщила на фоне волнений США относительно действий Иерусалима насчет Ирана.
Кроме того, посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обратился в Совбез ООН с просьбой провести срочное заседание. По его словам, атака беспилотников и ракет на Израиль является "серьезной угрозой глобальному миру и безопасности".
Он призвал Совет "использовать все средства для принятия конкретных действий против Ирана" и признать Корпус стражей иранской революции "террористической организацией".
Позже в ООН заявили, что соберутся на заседание в воскресенье, 14 апреля. Встреча состоится в 16:00 по восточному стандартному времени (23:00 по израильскому времени).
Напомним, что генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в ночь на воскресенье, 14 апреля, что решительно осуждает нападение Ирана на Израиль и призывает остановиться.
Также мы писали, что мировые лидеры тоже отреагировали на нападение Ирана на Израиль, осудив действия Тегерана.
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