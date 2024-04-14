Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Израиле обещают "значительный ответ" Ирану из-за нападения на страну arrow

В Израиле обещают "значительный ответ" Ирану из-за нападения на страну

14 апреля 2024 05:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Израиле обещают "значительный ответ" Ирану из-за нападения на страну
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Израиль планирует "существенный ответ" на беспрецедентные пуски иранских беспилотников на свою территорию в ночь на воскресенье, 14 апреля.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на анонимного израильского чиновника.

Читайте также:

Израиль обещает ответ Ирану

"Израиль планирует "существенный ответ" на беспрецедентный залп иранского беспилотника против него, цитируем неназванного высокопоставленного израильского чиновника", — отмечает издание.

По данным Times of Israel, ответ Израиля будет скоординирован с союзниками. Об этом страна сообщила на фоне волнений США относительно действий Иерусалима насчет Ирана.

Кроме того, посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обратился в Совбез ООН с просьбой провести срочное заседание. По его словам, атака беспилотников и ракет на Израиль является "серьезной угрозой глобальному миру и безопасности".

Он призвал Совет "использовать все средства для принятия конкретных действий против Ирана" и признать Корпус стражей иранской революции "террористической организацией".

Скриншот сообщения со страницы в соцсети Х посла Израиля в ООН Гилада Эрдана
Скриншот сообщения со страницы в соцсети Х посла Израиля в ООН Гилада Эрдана

Позже в ООН заявили, что соберутся на заседание в воскресенье, 14 апреля. Встреча состоится в 16:00 по восточному стандартному времени (23:00 по израильскому времени).

Напомним, что генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в ночь на воскресенье, 14 апреля, что решительно осуждает нападение Ирана на Израиль и призывает остановиться.

Также мы писали, что мировые лидеры тоже отреагировали на нападение Ирана на Израиль, осудив действия Тегерана.

Иран
Израиль
нападение
ООН
беспилотники
обстрелы
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины