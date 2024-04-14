В Израиле обещают "значительный ответ" Ирану из-за нападения на страну

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS

Израиль планирует "существенный ответ" на беспрецедентные пуски иранских беспилотников на свою территорию в ночь на воскресенье, 14 апреля.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на анонимного израильского чиновника.

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"Израиль планирует "существенный ответ" на беспрецедентный залп иранского беспилотника против него, цитируем неназванного высокопоставленного израильского чиновника", — отмечает издание.

По данным Times of Israel, ответ Израиля будет скоординирован с союзниками. Об этом страна сообщила на фоне волнений США относительно действий Иерусалима насчет Ирана.

Кроме того, посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обратился в Совбез ООН с просьбой провести срочное заседание. По его словам, атака беспилотников и ракет на Израиль является "серьезной угрозой глобальному миру и безопасности".

Он призвал Совет "использовать все средства для принятия конкретных действий против Ирана" и признать Корпус стражей иранской революции "террористической организацией".

Скриншот сообщения со страницы в соцсети Х посла Израиля в ООН Гилада Эрдана

Позже в ООН заявили, что соберутся на заседание в воскресенье, 14 апреля. Встреча состоится в 16:00 по восточному стандартному времени (23:00 по израильскому времени).

Напомним, что генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в ночь на воскресенье, 14 апреля, что решительно осуждает нападение Ирана на Израиль и призывает остановиться.

Также мы писали, что мировые лидеры тоже отреагировали на нападение Ирана на Израиль, осудив действия Тегерана.