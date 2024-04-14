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Президент Израиля назвал атаку Ирана "объявлением войны"

14 апреля 2024 22:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Президент Израиля назвал атаку Ирана "объявлением войны"
Президент Израиля Ицхак Герцог. Фото: APA
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Израиля Ицхак Герцог объявил, что атака Ирана на израильские территории в ночь на 14 апреля была "объявлением войны". Однако глава государства заявил, что Израиль рассматривает все варианты защиты, но не стремится к войне.

Об этом президент Израиля Ицхак Герцог заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

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Атака Ирана была "объявлением войны"

По словам президента, Израиль был обстрелян по четырем направлениям на Ближнем Востоке с помощью баллистических ракет, беспилотников и крылатых ракет, которые были использованы прокси Ирана.

"Ночью нас атаковали с четырех направлений на Ближнем Востоке, обстрелы осуществляли прокси Ирана. Нас обстреливали баллистическими ракетами, применяли беспилотники и крылатые ракеты. <…> Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны", — сказал Герцог. 

Президент Израиля не дал прямого ответа на вопрос о том, каким будет ответ Израилю на иранскую атаку. Он заявил, что Израиль рассматривает все возможные варианты и готов предпринять необходимые шаги по защите и обороне своего народа. По словам президента, Израиль не ищет войны, а стремится к миру в регионе.

Напомним, что в Израиле обещают "значительный ответ" Ирану из-за нападения на страну.

Ранее мы писали, что Генсек ООН отреагировал на нападение Ирана на Израиль.

Иран
Израиль
война
обстрелы
атака

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