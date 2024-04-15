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Іран пригрозив Ізраїлю ще більшою атакою, якщо той помститься

15 квітня 2024 01:43
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Інна Буряк
редактор
Іран пригрозив Ізраїлю ще більшою атакою, якщо той помститься
"Залізний купол" Ізраїля в дії. Фото: What the media hides
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Іран заявив, що може завдати сильнішого удару по Ізраїлю, якщо той вирішить помститися за масову атаку Ірану в ніч проти 14 квітня.

Про це повідомляє The Guardian у неділю, 14 квітня.

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Іран обіцяє відповідь на помсту Ізраїлю

Очільник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Багері заявив, що відповідь його країни буде "набагато масштабнішою, ніж сьогоднішні військові дії, якщо Ізраїль помститься Ірану".

Як зазначив він іранському державному телебаченню, Іран попередив США, що підтримка Вашингтоном дій Ізраїлю у відповідь на нещодавню іранську атаку призведе "до результатів". Таким чином Багері натякнув на можливість ударів по американських базах на Близькому Сході, які також "є ціллю".

Іранські чиновники також повідомили, що сусідні країни в регіоні знали про підготовку до атаки на Ізраїль, адже їх попередили за кілька днів до обстрілу.

Під час виступу перед іноземними дипломатами в Тегерані, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан заявив, що повідомив США про те, що удари Тегерану по Ізраїлю будуть "обмеженими", і будуть спрямовані "на самооборону".

Іран атакував Ізраїль в ніч проти 14 квітня — що відомо

Нагадаємо, що Іран ввечері в суботу, 13 квітня, запустив по Ізраїлю ударні безпілотники та ракети. Внаслідок обстрілу є постраждалі, серед яких діти.

Також ми писали, що Ізраїль планує "суттєву відповідь" на іранську атаку. Однак на тлі занепокоєння щодо цього США країна обіцяє узгодити це із союзниками.

Крім того, президент США Джо Байден висловив, що Америка утримається від участі у будь-яких можливих наступальних операціях Ізраїлю проти Ірану. Як повідомляють ЗМІ, Байден порадив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху не відповідати на агресію Ірану.

Додамо, президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що атака Ірану на ізраїльські території була "оголошенням війни". Однак за його словами, Ізраїль розглядає всі варіанти захисту, але не прагне війни.

США
Іран
Ізраїль
обстріли
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атака

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