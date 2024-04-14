Іран запустив ракети на Ізраїль — відповідь ЦАХАЛ

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У США заявили, що Іран здійснив пуски 70 ракет. Разом із попередніми, інформацію про які підтвердили, сумарно Іран запусти 150 ракет.

Про це повідомляє ABC News.

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Своєю чергою Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що Іран запустив ракети в рамках своєї атаки.

"Група протиповітряної оборони повністю готова і перехоплює загрози скрізь, де потрібно, навіть зараз", — зазначив речник ЦАХАЛу.

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