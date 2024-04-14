Иран запустил ракеты на Израиль - ответ ЦАХАЛ

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В США заявили, что Иран совершил пуски 70 ракет. Вместе с предыдущими, информацию о которых подтвердили, суммарно Иран запустил 150 ракет.

Об этом сообщает ABC News .

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В свою очередь Армия обороны Израиля подтвердила, что Иран запустил ракеты в рамках своей атаки.

"Группа противовоздушной обороны полностью готова и перехватывает угрозы везде, где нужно, даже сейчас" , - отметил представитель ЦАХАЛа .

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