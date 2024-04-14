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Иран запустил ракеты на Израиль - ответ ЦАХАЛ

14 апреля 2024 02:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Иран запустил ракеты на Израиль - ответ ЦАХАЛ
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В США заявили, что Иран совершил пуски 70 ракет. Вместе с предыдущими, информацию о которых подтвердили, суммарно Иран запустил 150 ракет.

Об этом сообщает ABC News .

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В свою очередь Армия обороны Израиля подтвердила, что Иран запустил ракеты в рамках своей атаки.

"Группа противовоздушной обороны полностью готова и перехватывает угрозы везде, где нужно, даже сейчас" , - отметил представитель ЦАХАЛа .

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