Иран запустил ракеты на Израиль - ответ ЦАХАЛ
14 апреля 2024 02:53
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В США заявили, что Иран совершил пуски 70 ракет. Вместе с предыдущими, информацию о которых подтвердили, суммарно Иран запустил 150 ракет.
Об этом сообщает ABC News .
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В свою очередь Армия обороны Израиля подтвердила, что Иран запустил ракеты в рамках своей атаки.
"Группа противовоздушной обороны полностью готова и перехватывает угрозы везде, где нужно, даже сейчас" , - отметил представитель ЦАХАЛа .
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