У мережі показали політ запущених Іраном "шахедів" по Ізраїлю

Безпілотник летить у небі. Фото: REUTERS

Іран запусти у бік Ізраїлю десятки ударних безпілотників у суботу, 13 квітня. На їх прибуття до місця ураження потрібні години. Один із дронів помітили над Іраком.

Відповідне відео шириться соцмережами.

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Так, з'явилося відео, як зі знайомим для українців звуком пролітає безпілотник, як зазначається, над Іраком.

🚨🇮🇱🇮🇷 Video showing the sound of IRANIAN drones flying over Iraq on their way to ISRAEL. pic.twitter.com/foJ5rq3Gxy — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) April 13, 2024

Своєю чергою ізраїльські війська підтвердили інформацію про запуск Іраном безпілотників на Ізраїль.

"Ми заздалегідь підготувалися до різноманітних сценаріїв. Щоб перехопити ці пуски, у нас є кола захисту як з боку ВМС, так і з боку ВПС на кількох рівнях", — зазначив речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі.

Ізраїль перебуває в стані підвищеної готовності після того, як минулого тижня внаслідок авіаудару в Сирії було вбито двох іранських генералів.

Нагадаємо, що Іран запустив дрони-камікадзе по Ізраїлю. Прогнозують, що безпілотники будуть летіти близько 8 годин.

Також ми писали, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант проводить екстрену нараду з командним складом Збройних сил. Наразі всі ізраїльські війська перебувають у стані повної бойової готовності.

Своєю чергою сусідній з Ізраїлем Йордан закриває свій повітряний простір через загрозу нападу Ірану на Ізраїль.

Додамо, що нещодавно президент США Джо Байден закликав Іран не атакувати Ізраїль.