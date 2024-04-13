У мережі показали політ запущених Іраном "шахедів" по Ізраїлю
Іран запусти у бік Ізраїлю десятки ударних безпілотників у суботу, 13 квітня. На їх прибуття до місця ураження потрібні години. Один із дронів помітили над Іраком.
Відповідне відео шириться соцмережами.
Іран атакує Ізраїль
Так, з'явилося відео, як зі знайомим для українців звуком пролітає безпілотник, як зазначається, над Іраком.
🚨🇮🇱🇮🇷 Video showing the sound of IRANIAN drones flying over Iraq on their way to ISRAEL. pic.twitter.com/foJ5rq3Gxy— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) April 13, 2024
Своєю чергою ізраїльські війська підтвердили інформацію про запуск Іраном безпілотників на Ізраїль.
"Ми заздалегідь підготувалися до різноманітних сценаріїв. Щоб перехопити ці пуски, у нас є кола захисту як з боку ВМС, так і з боку ВПС на кількох рівнях", — зазначив речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі.
Ізраїль перебуває в стані підвищеної готовності після того, як минулого тижня внаслідок авіаудару в Сирії було вбито двох іранських генералів.
Нагадаємо, що Іран запустив дрони-камікадзе по Ізраїлю. Прогнозують, що безпілотники будуть летіти близько 8 годин.
Також ми писали, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант проводить екстрену нараду з командним складом Збройних сил. Наразі всі ізраїльські війська перебувають у стані повної бойової готовності.
Своєю чергою сусідній з Ізраїлем Йордан закриває свій повітряний простір через загрозу нападу Ірану на Ізраїль.
Додамо, що нещодавно президент США Джо Байден закликав Іран не атакувати Ізраїль.
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