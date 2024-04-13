Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У мережі показали політ запущених Іраном "шахедів" по Ізраїлю arrow

У мережі показали політ запущених Іраном "шахедів" по Ізраїлю

13 квітня 2024 23:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У мережі показали політ запущених Іраном "шахедів" по Ізраїлю
Безпілотник летить у небі. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Іран запусти у бік Ізраїлю десятки ударних безпілотників у суботу, 13 квітня. На їх прибуття до місця ураження потрібні години. Один із дронів помітили над Іраком.

Відповідне відео шириться соцмережами.

Читайте також:

Іран атакує Ізраїль 

Так, з'явилося відео, як зі знайомим для українців звуком пролітає безпілотник, як зазначається, над Іраком.

Своєю чергою ізраїльські війська підтвердили інформацію про запуск Іраном безпілотників на Ізраїль.

"Ми заздалегідь підготувалися до різноманітних сценаріїв. Щоб перехопити ці пуски, у нас є кола захисту як з боку ВМС, так і з боку ВПС на кількох рівнях", — зазначив  речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі

Ізраїль перебуває в стані підвищеної готовності після того, як минулого тижня внаслідок авіаудару в Сирії було вбито двох іранських генералів.

Нагадаємо, що Іран запустив дрони-камікадзе по Ізраїлю. Прогнозують, що безпілотники будуть летіти близько 8 годин.

Також ми писали, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант проводить екстрену нараду з командним складом Збройних сил. Наразі всі ізраїльські війська перебувають у стані повної бойової готовності.

Своєю чергою сусідній з Ізраїлем Йордан закриває свій повітряний простір через загрозу нападу Ірану на Ізраїль.

Додамо, що нещодавно президент США Джо Байден закликав Іран не атакувати Ізраїль.

Іран
Ізраїль
безпілотники
обстріли
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України